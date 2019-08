Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją (MINI John Cooper Works Rally) rozpoczną niedzielny etap Orlen Baja Poland mając w zapasie blisko 6,5 minuty przewagi nad zajmującymi drugą lokatę Jakubem Przygońskim i Timo Gottschalkiem. Pewne prowadzenie w polskiej rundzie pucharu świata Hołek zawdzięcza wygraniu obu przejazdów 220-kilometrowego oesu na poligonie drawskim. Trzecia pozycja należy do Władimira Wasiliewa i Konstantina Żilcowa (Toyota Hilux Overdrive). Rosjanie tracą jednak aż 17,5 minuty do Hołowczyca i ponad 11 do Przygońskiego.

