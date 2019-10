Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2021 roku, liczące po raz pierwszy 24 drużyny, odbędą się w Chinach - zdecydowała w czwartek FIFA. Turniej zaplanowano na okres do czerwca do lipca. W obecnej formule, z udziałem siedmiu zespołów, jest rozgrywany w grudniu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

To jest historyczna decyzja dla piłki nożnej, ponieważ rada FIFA jednogłośnie postanowiła dziś mianować Chiny gospodarzem nowego Pucharu Świata dla klubów - powiedział po spotkaniu w Szanghaju szef światowej federacji Gianni Infantino.



Na razie nie wiadomo jeszcze, ile zespołów z poszczególnych kontynentów (piłkarskich konfederacji) weźmie udział w 24-drużynowych mistrzostwach. Głosowanie w tej sprawie nie odbyło się.



Jak stwierdziła FIFA, proces kwalifikacji do turnieju zostanie zakończony po konsultacjach z sześcioma konfederacjami.



Mam nadzieję, że Chiny pomogą FIFA zorganizować turniej pod względem finansowym. To będzie klubowa impreza piłkarska, która wygeneruje najwyższe przychody na mecz - stwierdził Infantino.



Dodał, że FIFA wraz z Chińską Federacją Piłkarską i rządem będą kontynuować planowanie turnieju.



Odnowione klubowe mistrzostwa świata mają odbywać się co cztery lata, zastępując obecny coroczny format, w którym bierze udział siedem drużyn - sześciu mistrzów kontynentalnych oraz mistrz z kraju gospodarza. Dwie ostatnie edycje w obecnym kształcie zostaną zorganizowane w Katarze w grudniu tego oraz 2020 roku.