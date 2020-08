Zasłużony, wypracowany, historyczny - w takich słowach niemieckie media opisują triumf Bayernu Monachium - z Robertem Lewandowskim w składzie - w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Trenera Hansiego Flicka nazywają cudotwórcą i chwalą jego decyzję o wstawieniu do składu Kingsleya Comana.

Ekipa z Monachium pokonała w Lizbonie Paris Saint-Germain 1:0, a strzelcem jedynego gola był Coman / Matt Childs / POOL / PAP/EPA

To jest to! Bayern nosi potrójną koronę. Wszyscy płaczą - Bawarczycy ze szczęścia, paryżanie z rozpaczy. David Alaba pociesza Neymara. Thomas Mueller trzyma ręce mocno wzniesione. Hansi Flick podobnie. To jest koniec niesamowitej historii - napisał portal n-tv.de.

Dziennik "Bild" przypomniał, że Bayern po raz drugi w historii wygrał w jednym sezonie wszystko, co było do wygrania, a mianowicie tytuł krajowego mistrza, Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów.





W sporcie nie można osiągnąć więcej. Może wynik 1:0 nie imponuje. To żadna piłkarska gala, czy tornado jak przy 8:2, ale kogo to do chol... teraz interesuje? Sen o potrójnej koronie właśnie się ziścił - można przeczytać.



Przypomniano, że tylko jeden europejski klub był w stanie dwa razy w historii - tak jak Bayern - wywalczyć wszystkie trofea danego sezonu. Dokonała tego Barcelona w latach 2009 i 2015. Samego trenera Hansiego Flicka nazywają za to "cudotwórcą".



Bayern może się teraz nazywać najlepszą drużyną w Europie, ale właśnie nią byli, odkąd na ławce trenerskiej zasiadł Flick. To było 3 listopada 2019. Od tego czasu odnieśli 33 zwycięstwa w 36 meczach. Bawarska ekipa, a właściwie maszyna, jako pierwsza w historii Ligi Mistrzów, wygrała wszystkie spotkania danego sezonu - napisano.



Wszystkie media przypominają też o kapitalnym posunięciu Flicka, który na jednej pozycji zmienił zwycięski skład. Zamiast Ivana Perisica na murawę wybiegł Kingsley Coman. Urodzony w Paryżu 24-letni piłkarz został bohaterem, po tym jak strzelił jedynego gola w spotkaniu.



W samych superlatywach wypowiedziała się także o Bayernie gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung": Królowie Europy. Sen się ziścił. Wygraliście Ligę Mistrzów. Właśnie wy - a nie emir z Kataru i jego grająca ekipa. To Bawarczycy zasłużyli na zwycięstwo za wspaniały sezon, jaki mają za sobą - skomentowano.