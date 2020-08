Piłkarze Bayernu Monachium w niedzielnym finale Ligi Mistrzów w Lizbonie pokonali Paris Saint-Germain 1:0. Mecz rozegrano przy pustych trybunach z powodu pandemii koronawirusa. „Nie wyznaczyłem żadnej godziny końca imprezy. Świętowanie, gdy się coś wygra, jest naturalne. Impreza musi być i nie wiem, kiedy się skończy” – mówił trener Bawarczyków po zakończonym spotkaniu.

Piłkarze Bayernu Monachium w niedzielnym finale Ligi Mistrzów w Lizbonie pokonali Paris Saint-Germain 1:0 / David Ramos / POOL / PAP/EPA

Bayern pokonał PSG 1-0 i piłkarze z Monachium sięgnęli po trofeum Ligi Mistrzów. Decydującego gola zdobył Kingsley Coman.

To był mecz toczony w szybkim tempie i na wysokim poziomie. Mamy najlepszego bramkarza na świecie Manuela Neuera i w kilku sytuacjach nas uratował. Naprawdę utrudniamy życie przeciwnikom - mówił po wygranym finale trener Bayernu Hansi Flick. Jak wspomina mecz - drużyna mocno defensywnie grała przez 92 minuty. A Robert Lewandowski nadal ganiał za piłką, to było niesamowite.

Cytat Nie wyznaczyłem żadnej godziny końca imprezy. Świętowanie, gdy się coś wygra, jest naturalne. Impreza musi być i nie wiem, kiedy się skończy trener Bayernu Hansi Flick.