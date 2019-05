Sąd Unii Europejskiej wydał właśnie wyrok w sprawie Portugalczyka, który w 2013 zarejestrował w Europie umieszczany na odzieży i butach znak towarowy NEYMAR. Proces wytoczył mu najdroższy piłkarz w historii futbolu, Brazylijczyk Neymar Da Silva Santos Júnior.

Na zdjęciu Neymar z mamą Nadine / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Znak towarowy NEYMAR został zarejestrowany w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w kwietniu 2013. Jego posiadacz, Carlos Moreira tego samego dnia (w grudniu 2012) zgłosił też w urzędzie inny znak towarowy, także związany z piłkarską sławą - IKER CASILLAS.

W lutym 2016 Neymar Da Silva Santos Júnior wniósł do urzędu wniosek o unieważnienie prawa do znaku, jakim dysponował Portugalczyk. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej uwzględnił, wtedy jednak Carlos Moreira złożył na tę decyzję skargę - właśnie do Sądu UE.

Portugalczyk twierdził, że składając wniosek o rejestracje znaku NEYMAR jedynie wiedział o istnieniu brazylijskiego piłkarza używającego tak skróconej wersji swojego pełnego nazwiska, nie miał jednak świadomości, że Neymar Da Silva Santos Júnior jest wschodząca gwiazdą futbolu. Utrzymywał też, że Brazylijczyk nie był jeszcze wtedy znany w Europie.

Sąd stwierdził jednak, że kariera piłkarza była już w Europie znana od 2009, a jego transfer do FC Barcelona w 2013 trudno uznać za cokolwiek innego niż potwierdzenie tego faktu. Sąd uznał też, że "nie jest możliwe, by p. Moreira nie wiedział o istnieniu tego zawodnika, gdy dokonywał zgłoszenia znaku towarowego NEYMAR" i uznał, że Portugalczyk rejestrując ten znak działał w złej wierze. Sędziowie nie dali wiary wyjaśnieniom Moreiry, że posłużenie się słowem NEYMAR jest zwykłym zbiegiem okoliczności, tym bardziej, że tego samego dnia wnioskował o zarejestrowanie znaku opartego na imieniu i nazwisku innego piłkarza - jednego z najlepszych bramkarzy świata, znanego już wtedy powszechnie Hiszpana Ikera Casillasa.

Zdaniem Sądu UE Carlos Moreira nie przedstawił żadnego przekonywającego argumentu podważającego ocenę, że żaden inny wzgląd niż wola wykorzystania w sposób pasożytniczy renomy zawodnika nie może wyjaśnić dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego.