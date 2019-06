Ostatnie tygodnie nie są zbyt dobre dla brazylijskiego piłkarza Neymara. Przez kontuzję nie będzie mógł zagrać w tegorocznym Copa America, miniony sezon klubowy też nie może zaliczyć do udanych, a dodatkowo 26-letnia Brazylijka oskarżyła go o gwałt. Do sieci trafiło wideo z pokoju hotelowego.

