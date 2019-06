Brazylia pokonała w spotkaniu sparingowym Katar 2:0 (2:0), ale kontuzji prawej kostki doznał Neymar i nie wystąpi w zbliżającym się turnieju piłkarskim Copa America - poinformowała tamtejsza konfederacja (CBF).

Napastnik Paris Saint-Germain, poruszając się o kulach - jeszcze zanim mecz się zakończył - udał się na badania, które wykazały kontuzję więzadła kostki / Antonio Lacerda / PAP/EPA

Bramki strzelili: Richarlison (16) i Gabriel Jesus (23), a w międzyczasie urazu doznał Neymar, który musiał opuścić boisko. W 21. minucie zastąpił go Everton.

Napastnik Paris Saint-Germain, poruszając się o kulach - jeszcze zanim mecz się zakończył - udał się na badania, które wykazały kontuzję więzadła kostki. CBF ogłosiła, że Neymar nie wyzdrowieje na zaplanowane w tym kraju mistrzostwa Ameryki Południowej (początek 14 czerwca); z piłkarzem spotkał się prezydent kraju Jair Bolsonaro.



W ostatnim czasie Neymarowi nie brakuje rozmaitych kłopotów. Już w poprzednim tygodniu nie dokończył pierwszego treningu reprezentacji, a powodem był ból kolana. Potem pojawiło się oskarżenie wobec niego o zgwałcenie obywatelki Brazylii. Jej zdaniem, doszło do tego 15 maja w hotelu w Paryżu. Zawodnik odpiera zarzuty, m.in. opublikował w internecie część prywatnej korespondencji z rzekomą ofiarą przestępstwa seksualnego.



W ogóle ten rok nie układa się pomyślnie dla jednego z gwiazdorów "Canarinhos". W styczniu doznał urazu prawej stopy, a do gry wrócił dopiero w kwietniu. Od tego czasu Neymar rozegrał tylko cztery mecze w barwach PSG. We Francji miał też problemy dyscyplinarne i z powodu swego zachowania został zawieszony na trzy spotkania. Ponadto niedawno selekcjoner Brazylijczyków Tite poinformował Neymara, że nie będzie pełnił funkcji kapitana zespołu podczas Copa America, a opaskę przejmie Dani Alves.

W fazie grupowej Brazylijczycy zagrają z Boliwią, Wenezuelą i Peru. Wcześniej zmierzą się jeszcze w sparingu z Hondurasem.



Brazylia już po raz piąty będzie gospodarzem Copa America, poprzednio w 1989 roku. Do tej pory piłkarze tego kraju na własnym terenie zawsze triumfowali; z kolei ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2007 roku na boiskach Wenezueli. Dwie ostatnie edycje turnieju, w 2015 i 2016 roku, wygrali Chilijczycy.