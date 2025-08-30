Polski siatkarki wygrały w Bangkoku z Belgią 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) w 1/8 finału mistrzostw świata. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w ćwierćfinale zagrają z Włoszkami.
Reprezentacja Polski siatkarek w sobotę zmierzyła się z Belgią w pojedynku o ćwierćfinał mistrzostw świata w Bangkoku. Biało-Czerwone wyszarpały zwycięstwo.
Polki grały w składzie: Martyna Czyrniańska, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Paulina Damaske, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Justyna Łysiak, Malwina Smarzek.