Według magazynu "Forbes" najlepiej opłacanymi sportowcami świata są piłkarze. Mowa o Cristiano Ronaldo, Lionelu Messim oraz Kylianie Mbappe.

Cristiano Ronaldo / AA/ABACA / PAP/Abaca

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje 38-letni Ronaldo z dochodem 136 mln dolarów. Zaraz za nim zameldował się Argentyńczyk Lionel Messi - 130 mln dolarów. Podium zamyka młody gwiazdor Kylian Mbappe, którego przychody osiągają kwotę 120 mln.

Poza najlepszą "trójką" znajduje się koszykarz LeBron James z zarobkami 119,5 mln dolarów.

Ronaldo znowu pierwszy

CR7 na pierwszym miejscu znajdował się w 2016 i 2017 roku. Podwyższenie zarobków i powrót na szczyt z pewnością dał Portugalczykowi transfer z Manchesteru United do saudyjskiego Al-Nassr Rijad. Dwa kontrakty przyniosą Cristiano w tym sezonie 46 mln dolarów. Oprócz tego dochodzi 90 milionów zysku z innych źródeł w ciągu ostatniego roku.

Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z Al-Nassr do 2025 roku jednocześnie stając się ambasadorem sportowym Arabii Saudyjskiej, dzięki czemu zyskuje dodatkowe przychody. Sama jego roczna pensja wynosi 75 milionów dolarów.

Gwiazdy PSG zamykają podium

Lionel Messi / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Lionel Messi obecnie występuje w Paris Saint-Germain, które należy do katarskich właścicieli. 35-latek również jest reklamowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do konfliktu z władzami paryskiego klubu. Piłkarz został zawieszony na dwa tygodnie za swój wyjazd do Rijadu.

Kylian Mbappe / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Na najniższym stopniu podium stanęła młoda gwiazda PSG - Kylian Mbappe. Zaliczył on duży awans z 35. na trzecie miejsce w rankingu "Forbesa", z przychodami w wysokości 120 mln dolarów. Francuz w zeszłym roku przedłużył kontrakt ze swoim klubem, co przyniosło mu dodatkowe 100 mln USD.

LeBron James / PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Na czwartym miejscu znajduje się zawodnik Los Angeles Lakers - LeBron James. Jego zarobki wynoszą 119,5 miliona dolarów, z czego 75 mln to przychody osiągane ze źródeł niezwiązanych ze sportem.

Oprac. Kacper Malinowski