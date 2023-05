SSC Napoli w tym sezonie przerosło oczekiwania swoich kibiców. Drużyna dowodzona przez Luciano Spallettiego pewnie idzie po zwycięstwo we włoskiej Serie A. Obecnie ekipa z Neapolu ma 18 punktów przewagi nad drugim Lazio Rzym i dziewiętnaście nad trzecim Juventusem Turyn.

SSC Napoli / CARMELO IMBESI/ANSA / PAP/EPA

Mimo że Napoli nie rozgrywa dzisiaj spotkania ligowego, to mistrzem może pozostać już dziś. Wszystko zależy od postawy zawodników S.S. Lazio, którzy o 21:00 podejmą US Sassuolo Calcio - 11. drużynę Serie A. Podopieczni Maurizio Sarriego muszą wygrać. Jeśli to nie nastąpi, w Neapolu wieczorem rozpocznie się wielkie świętowanie historycznego Scudetto.

Druga szansa

Piłkarze 30 kwietnia mogli przypieczętować swój triumf we włoskiej lidze, na który czekają od 33 lat. Koniecznością było zwycięstwo z Salernitaną - drużyną prowadzoną przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski - Paulo Sousę. Nie udało się spełnić tego celu. Azzurri przed własną publicznością zremisowali 1-1.

SSC Napoli ostatnio tytuł mistrzowski zdobyło w sezonie 1989/90 jeszcze za czasów, gdy w klubie grała legenda tego klubu - Diego Maradona.

Oprac. Kacper Malinowski