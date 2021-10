Ponad 300 uczennic wzięło udział w specjalnej lekcji wychowania fizycznego z udziałem czterech wielkich mistrzyń sportu w Mińsku Mazowieckim. To była ostatnia tegoroczna edycja akcji "Mistrzynie w Szkołach", organizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

"Mistrzynie w Szkołach": Ponad 300 uczennic na lekcji w Mińsku Mazowieckim / fot. Paweł Skraba /

Na wspólne ćwiczenia i rozmowę z uczennicami, na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej w pływaniu Otylii Jędrzejczak, przyjechały medalistki ostatnich igrzysk w Tokio - lekkoatletka Małgorzata Hołub-Kowalik oraz wioślarki Agnieszka Kobus-Zawojska i Marta Wieliczko.

Ja sama przez takie spotkanie zaczęłam trenować. Kiedyś do mojej szkoły przyjechał Robert Sycz, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskiej. Usłyszałam wtedy zdanie, że ciekawe, czy na tej sali jest jakiś przyszły medalista olimpijski. I ja się okazałam tą medalistką - wspominała Kobus-Zawojska.

Otylia Jędrzejczak / Paweł Skraba / Materiały prasowe

"Pokazujemy młodym kobietom, jak ważne jest to, by walczyć o swoje marzenia"

Projekt "Mistrzynie w Szkołach" skierowany jest do uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Właśnie wśród tej grupy wiekowej wśród dziewcząt notuje się na największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

Są tu wielkie mistrzynie sportu, same medalistki olimpijskie, więc to niesamowity moment do ćwiczeń i poznania gwiazd sportu. Jestem bardzo dumna z tego projektu. Mówimy: jestem sobą, jestem piękna, jestem Bella, jestem niepowtarzalna, jestem wyjątkowa, walczę o siebie i nigdy się nie poddam. Pokazujemy młodym kobietom, jak ważne jest to, by walczyć o swoje marzenia - mówiła Otylia Jędrzejczak.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez marki Bella, HMS, NesVita i pozostałych partnerów fundacji.

Zawodniczki zaproszone przez Otylię Jędrzejczak nie ukrywały radości z faktu, że mogły się spotkać w czasie "Mistrzyń w Szkołach" z uczennicami. / fot. Paweł Skraba / Materiały prasowe

Zawodniczki zaproszone przez Otylię Jędrzejczak nie ukrywały radości z faktu, że mogły się spotkać w czasie "Mistrzyń w Szkołach" z uczennicami.

Marzyłam, żeby kiedyś uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Chcę dawać dzieciom motywację do aktywności fizycznej - mówiła Marta Wieliczko. Bardzo lubię takie spotkania z dziećmi, bo my dajemy im swoją energię, ale dostajemy je z podwójną siłą. To są naprawdę świetne spotkania - dodała Małgorzata Hołub-Kowalik.

"Nikt nie widział we mnie sportowca"

WF z mistrzyniami sportu w Mińsku Mazowieckim Materiały prasowe

W trakcie spotkania mistrzynie wspominały początki kariery sportowej.

Ja zaczynałam swoją karierę w szkole podstawowej, gdy nauczyciele zauważyli, że się wyróżniam na lekcjach wychowania fizycznego. Polecili mnie trenerowi lekkiej atletyki, on zmierzył mi czas, który był bardzo dobry i tak to się zaczęło - opowiadała Hołub-Kowalik.

A jak z kolei z WF-u miałam czwórkę, nie radziłam sobie i nikt nie widział we mnie sportowca. Dopiero w gimnazjum zaczęłam trenować. To późno, ale jednak nie za późno, by coś zbudować - dodała Wieliczko.

Spotkanie w Mińsku Mazowieckim było już ostatnią tegoroczną odsłoną projektu "Mistrzynie w Szkołach". Wcześniej niezwykłe lekcje wychowania fizycznego dla dziewcząt odbyły się w Rypinie, Katowicach i Myślenicach. Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a jego wtorkowa odsłona także przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.