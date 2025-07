Po pięciu rundach rajdowych mistrzostw Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są liderami cyklu. Panowie w tym roku zwiększyli tempo na rajdowych trasach i to doskonale widać w wynikach. Na podium ukończyli już: Rajd Węgier, Rajd Polski i rajd Roma di Capitale. W tym roku, co ważne, omijają ich też problemy: "Ja to tak trochę określam, że szczypta szczęścia jest cały czas po naszej stronie w tym sezonie" - mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim Mikołaj Marczyk.

Mikołaj Marczyk w rozmowie z Patrykiem Serwańskim Mikołaj Poruszek / RMF FM

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zgromadzili w cyklu FIA ERC już 107 punktów. W poprzednim sezonie mieli ich 109, oczywiście po większej liczbie startów. Warto pamiętać, że tabela obecnie nieco "przekłamuje" wyniki, bo na zakończenie sezonu każdej z załóg zostanie zaliczonych siedem najlepszych z ośmiu startów w sezonie. Matematyką zajmiemy się później, bo jedno jest pewne: nasza załoga w tym roku jest po prostu szybsza:

Do regularności dołożyliśmy trochę prędkości. W pięciu dotychczasowych rundach mistrzostw Europy mamy już trzy podia. W poprzednich latach takie wyniki nam się nie zdarzały. Dojeżdżaliśmy regularnie na miejsca 5-7. W tej chwili walczymy o wyższe pozycje i patrzę na to z pełną satysfakcją. Oczywiście ten okres wymagał wzmożonej uwagi, żeby być przygotowanym, ale się nie przetrenować. Starty przygotowawcze procentowały. Wybieraliśmy rajdy, które konkretnie maiły dać nam rozwiązania pod kątem ustawień a mi wyczucie pod kątem tras w rundach cyklu mistrzostw Europy - mówi w RMF FM Mikołaj Marczyk.

I tłumaczy, z czego między innymi wynika zmiana w nastawieniu do tego sezonu: Od początku sezonu staram się paradoksalnie mniej myśleć o rajdach. Myślę o nich w kluczowych momentach gdy przygotowujemy ustawienia, mamy dni testowe, jesteśmy w dniu rajdowym. Wtedy oczywiście jestem w pełni zaangażowany. Zauważyłem, że w przeszłości trochę spalałem się na tym, że cały czas chciałem aktywnie zrobić coś lepiej, bardziej, coś przeanalizować. Teraz daje sobie więcej swobody. Ufam swojemu doświadczeniu, wyczuciu.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trasie Rajdu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Miko Marczyk ma przed sobą jeszcze trzy starty w tegorocznych mistrzostwach Europy. Jeden w sierpniu, jeden we wrześniu i jeden w październiku. W porównaniu do okresu, w którym trzeba było przejechać cztery rajdy w osiem tygodni... brzmi niewinnie. Natomiast to będą kluczowe starty w walce o tytuł mistrzowski. Na razie Marczyk myśli jedynie o czeskim Rajdzie Barum, który odbędzie się w połowie sierpnia:

Mamy spore doświadczenia z przeszłości. Ważny będzie na pewno harmonogram przygotowań. Gdzie będziemy testować? Czy wystartujemy tydzień wcześniej w Rajdzie Rzeszowskim. Później mamy Rajd Walii, który jechaliśmy w zeszłym roku. Zobaczymy na ile trasy się zmienią. Jeśli w niewielkim stopniu to ograniczy dość mocno zastanawianie się nad tym rajdem, bo mam wnioski z poprzedniego roku. Na koniec sezonu Chorwacja. Coś nowego w cyklu mistrzostw Europy, ale my tam byliśmy w 2022 roku w rundzie WRC. Podchodzę do każdego z tych rajdów indywidualnie, ale nie sięgam gdzieś daleko głową. Wiem, że im skuteczniejsi będziemy w Rajdzie Barum czy dalej w Walii to sama Chorwacja może już okazać się dla nas po prostu prostsza.

Wróćmy jeszcze do sytuacji w klasyfikacji generalnej. Oficjalnie wygląda ona następująco (tylko nazwiska kierowców):

1. Mikołaj Marczyk - 107

2. Andrea Mabellini - 85

3. Mads Ostberg - 76

4. Roope Korhonen - 60

5. Isak Reiersen - 60

A co jeśli odejmiemy najgorszy na razie występ?

1. Mikołaj Marczyk - 94

2. Andrea Mabellini - 85

3. Mads Ostberg - 65

4. Roppe Korhonen - 60

5. Isak Reiersen - 60

Tu wszystko wygląda już w o wiele bardziej wyrównany sposób. Wszystko zmienia bowiem awaria, Mabelliniego podczas Rajdu Węgier. Włoch nie dojechał do mety tej imprezy i "na dziś" to właśnie ten wynik odlicza mu się od końcowego dorobku. Mabellini pozostaje więc najgroźniejszym rywalem naszej załogi w walce o mistrzostwo Europy.