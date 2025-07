Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają za sobą fantastyczny występ w Rajdzie Rzymu. W trakcie piątej rundy sezonu Rajdowych Mistrzostwach Europy Polacy jako jedyni stali uczestnicy FIA ERC spoza Włoch byli w stanie walczyć jak równy z równym z lokalną konkurencją. Dzięki utrzymywaniu imponującego tempa załoga ORLEN Team zajęła 3. miejsce, w dodatku wygrała Power Stage i powiększyła swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Materiały prasowe

Marczyk i Gospodarczyk kończyli sobotni etap Rajdu Rzymu na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. Polacy imponowali swoim tempem, walcząc z lokalną konkurencją jak równy z równym. Udawało im się to jako jedynym zawodnikom spoza Półwyspu Apenińskiego. W niedzielę załoga ORLEN Team podjęła rękawicę i starała się utrzymywać tempo Włochów. Miko i Szymon znów byli w stanie notować czasy w czołówce - nie tylko wbijając się między lokalnych kierowców, ale będąc też wyznacznikiem tempa dla "reszty świata".

Rywalizacja w Rajdzie Rzymu ekscytowała kibiców do samego końca. Różnice czasowe w czołówce były mikroskopijne i przed rozpoczęciem Power Stage Jenne - Monastero nikt nie mógł być pewny swojej pozycji. Tutaj Marczyk i Gospodarczyk pokazali wybitne tempo - wygrali ostatni odcinek specjalny rajdu, dzięki czemu wyszarpali 3. miejsce w klasyfikacji generalnej i dopisali do swojego dorobku 5 dodatkowych punktów za wygrany Power Stage.

Postawili się gospodarzom

Włosi na własnym terenie są absolutnymi dominatorami i rywalizacja z nimi często jest tam niemal niemożliwa. Dość powiedzieć, że w trakcie tegorocznego Rajdu Rzymu tylko jedna załoga bez włoskich flag przy nazwiskach na szybach była w stanie wygrywać odcinki specjalne - byli to właśnie Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Ba - to właśnie Polacy wygrali w ten weekend najwięcej odcinków specjalnych, dokładnie trzy.

W pierwszej szóstce klasyfikacji generalnej znalazło się pięć włoskich załóg - tylko duet ORLEN Team był w stanie wmieszać się w tę walkę i zakończył rajd na podium. Dzięki imponującemu występowi w Rajdzie Rzymu z wygranym Power Stage, Miko i Szymon powiększyli przewagę w mistrzostwach Europy do 22 punktów. Jednocześnie, zdobyli najwięcej punktów spośród załóg startujących w pełnym sezonie FIA ERC. Pod względem zdobyczy punktowych był to najlepszy rajd w wykonaniu Polaków w tym roku.

"Małe spełnienie marzeń"

Kończymy Rajd Rzymu na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej oraz wygrywamy dodatkowo punktowany Power Stage. Ten weekend to dla mnie małe spełnienie marzeń - nie przypuszczałem, że będę kiedyś w stanie walczyć na włoskich odcinkach specjalnych z najlepszymi włoskimi kierowcami jak równy z równym. To potwierdzenie, że warto wierzyć, pracować, pielęgnować swoje predyspozycje i trwać w marzeniach. Ten wynik umacnia nas na pozycji liderów mistrzostw Europy. Przed nami kolejne trzy rajdy - podejdziemy do nich tak samo - z tą samą energią i luzem, co tutaj we Włoszech - zapowiedział Miko Marczyk.

Wywozimy z Włoch mnóstwo punktów - to pod tym względem nasz najlepszy rajd w tym sezonie FIA ERC. Nawet nie śniłem o tym, że kiedyś będziemy w stanie walczyć z Włochami na ich własnym terenie. W przeszłości przyjeżdżało tu mnóstwo znakomitych załóg i nie były w stanie podjąć takiej rywalizacji. Dzięki dobrej współpracy z naszym inżynierem mieliśmy tutaj świetne ustawienia samochodu. Niedziela była w naszym wykonaniu niemal perfekcyjna, jestem niezwykle zadowolony z tego weekendu - podsumował Szymon Gospodarczyk.

Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Europy będzie słynny czeski Rajd Barum. Impreza z bazą w miejscowości Zlin odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia. Zawodnicy pokonają wtedy 13 kultowych odcinków specjalnych o łącznej długości nieco ponad 207 kilometrów.