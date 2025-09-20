Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zanotowali najlepszy czas na otwierającym Rajd Śląska odcinku GZM Katowice. Spektakularną, 1,5-kilometrową próbę w wytyczoną w centrum Katowic pokonali w 1:41 s. W sobotę i niedzielę kolejne emocje.

Rajd Śląska / Maciej Niechwiadowicz /

Liderzy mistrzostw Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na czele po piątkowej odsłonie Rajdu Śląska. Załoga Skody Fabii RS Rally2 wyjechała na trasę wieczornej próby jako ostatnia. Podobnie jak przed rokiem Marczyk i Gospodarczyk nie dali szans rywalom.

Drugie miejsce zajęli bracia Jarosław i Marcin Szejowie (Skoda Fabia RS Rally2) - byli wolniejsi od zwycięzców o 1,3 s.

Trzecie miejsce dla liderów klasyfikacji RSMP Jakuba Matulki i Damiana Sytego (Skoda Fabia RS Rally2). Tej załodze do drugiej pozycji zabrakło zaledwie 0,2 s.

Adrian Łabuda i Michał Kuśnierz (Ford Fiesta Rally3) triumfowali w klasie Rally3, a wśród aut z napędem na jedną oś najszybsi byli Sergiusz Janowski i Krzysztof Grzenia jadący Renault Clio Rally4.

W sobotę zawodnicy pokonają siedem odcinków specjalnych. Dwukrotnie przejadą próby w Jastrzębiu-Zdroju (12,1 km), Hażlachu (14,4 km) i Gminie Jasienica (15,5 km). Łącznie do przejechania będzie 85,5 km oesowych. Sobotni etap zakończy wieczorna widowiskowa próba pod Superauto.pl Stadionem Śląskim (1,5 km).

PROGRAM RAJDU ŚLĄSKA 2025 - 6. RUNDY RSMP / 10. RUNDY FIA ERT

Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,5 km):

07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (12,10 km)

10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)

11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)

13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)

15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (12,10 km)

16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)

17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)

19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)



Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):





07:25 - serwis D: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

09:00 - OS 9: Marklowice Górne 1 (11,45 km)

10:00 - OS 10: Kiczyce 1 (9,70 km)

10:40 - OS 11: Województwo Śląskie 1 (10,50 km)

12:10 - strefa zmiany opon: Carbonarium Moszczenica (15 min)

12:40 - OS 12: Marklowice Górne 2 (11,45 km)

13:40 - OS 13: Kiczyce 2 (9,70 km)

14:20 - OS 14: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km)

16:45 - ceremonia mety: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów



