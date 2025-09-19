Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) okazali się najszybsi na piątkowym odcinku testowym przed Rajdem Śląska. Różnice w czołówce były minimalne - to zapowiada pasjonującą walkę na odcinkach specjalnych.
Była to trzykilometrowa próba w Zabrzu-Mikulczycach.
Liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy zanotowali czas jednej minuty i 35 sekund.
Zaledwie o 0,4 s. wolniejsi od nich byli Jakub Matulka i Damian Syty (Skoda Fabia RS Rally2). Czołową trójkę na odcinku testowym uzupełnili Tymek Abramowski i Jakub Gerber (Citroen C3 Rally2), ze stratą 1,6 s. do Marczyka. Dla Abramowskiego były to pierwsze kilometry w samochodzie klasy Rally2.
O godzinie o 18.00 na ulicy Dworcowej w centrum Katowic odbędzie się uroczysta ceremonia startu Rajdu.
Stamtąd załogi udadzą się do Strefy Kultury, gdzie o 20.35 rozpocznie się pierwszy odcinek specjalny rajdu: widowiskowa próba "GZM Katowice". Po zakończeniu tej próby prezydent Katowic wręczy pierwszej trójce puchary.
Piątek, 19 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,85 km):
- 18:00 - ceremonia startu: Katowice, ul. Dworcowa
- 20:27 - start rajdu, wyjazd z parku przedstartowego
- 20:35 - OS 1: GZM Katowice Super Stage (1,85 km)
Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,5 km):
- 07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)
- 09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (12,10 km)
- 10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)
- 11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)
- 13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)
- 15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (12,10 km)
- 16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)
- 17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)
- 19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)
- 19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)
Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):
- 07:25 - serwis D: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)
- 09:00 - OS 9: Marklowice Górne 1 (11,45 km)
- 10:00 - OS 10: Kiczyce 1 (9,70 km)
- 10:40 - OS 11: Województwo Śląskie 1 (10,50 km)
- 12:10 - strefa zmiany opon: Carbonarium Moszczenica (15 min)
- 12:40 - OS 12: Marklowice Górne 2 (11,45 km)
- 13:40 - OS 13: Kiczyce 2 (9,70 km)
- 14:20 - OS 14: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km)
- 16:45 - ceremonia mety: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów