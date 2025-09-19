Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) okazali się najszybsi na piątkowym odcinku testowym przed Rajdem Śląska. Różnice w czołówce były minimalne - to zapowiada pasjonującą walkę na odcinkach specjalnych.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk w akcji / Tomasz Waszczuk / PAP

Była to trzykilometrowa próba w Zabrzu-Mikulczycach.

Liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy zanotowali czas jednej minuty i 35 sekund.

Zaledwie o 0,4 s. wolniejsi od nich byli Jakub Matulka i Damian Syty (Skoda Fabia RS Rally2). Czołową trójkę na odcinku testowym uzupełnili Tymek Abramowski i Jakub Gerber (Citroen C3 Rally2), ze stratą 1,6 s. do Marczyka. Dla Abramowskiego były to pierwsze kilometry w samochodzie klasy Rally2.

O godzinie o 18.00 na ulicy Dworcowej w centrum Katowic odbędzie się uroczysta ceremonia startu Rajdu.

Stamtąd załogi udadzą się do Strefy Kultury, gdzie o 20.35 rozpocznie się pierwszy odcinek specjalny rajdu: widowiskowa próba "GZM Katowice". Po zakończeniu tej próby prezydent Katowic wręczy pierwszej trójce puchary.

Program Rajdu Śląska:

Piątek, 19 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,85 km):

18:00 - ceremonia startu: Katowice, ul. Dworcowa

20:27 - start rajdu, wyjazd z parku przedstartowego

20:35 - OS 1: GZM Katowice Super Stage (1,85 km)

Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,5 km):

07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (12,10 km)

10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)

11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)

13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)

15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (12,10 km)

16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)

17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)

19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)

Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):