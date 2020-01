Łukasz Fabiański - bramkarz reprezentacji Polski i West Ham United , który z powodów problemów zdrowotnych opuścił boisko w piątkowym meczu ligi angielskiej z Sheffield United, wróci do gry za kilka tygodni. Taką informację przekazał w poniedziałek londyński klub.

Kontuzjowany Łukasz Fabiański schodzi z boiska / Simon Bellis / PAP/PA



34-letni bramkarz został zastąpiony po niespełna kwadransie meczu Premier League z Sheffield United (0:1). Odczuwał ból w tym samym mięśniu biodrowym, który miał kontuzjowany we wrześniu. Wówczas był niezdolny do gry przez trzy miesiące i wrócił tuż przed końcem roku.



Jak się okazało, tym razem nie doszło do odnowienia urazu. Klub poinformował w poniedziałek, że badania wykazały "jedynie minimalne zapalenie wokół miejsca szwów po poprzedniej operacji".



West Ham United spodziewa się, iż Fabiański wróci do gry za kilka tygodni.



To dobra wiadomość w tym sensie, że stan zdrowia Łukasza nie pogorszył się ani nie doszło do ponownego wystąpienia poprzedniej kontuzji - powiedział szef sztabu medycznego klubu Richard Collinge. Badanie wykazało lekkie zapalenie i podrażnienie tkanki bliznowatej, co jest dość powszechne po operacji i oczywiście jest źródłem dyskomfortu, który piłkarz odczuwał w piątek. Teraz musimy tylko uspokoić stan zapalny i należy spodziewać się, że Łukasz będzie grać ponownie za kilka tygodni - dodał.