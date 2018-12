Losowanie par 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, ostatnie mecze w tym roku w Lotto Ekstraklasie oraz zmagania polskich drużyn w siatkarskiej Lidze Mistrzów – to wydarzenia, które zdominują nadchodzący tydzień w sporcie.

Losowanie 1/8 finału Champions League czeka nas w poniedziałek w samo południe. Ceremonia odbędzie się w szwajcarskim Nyonie. W najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach pozostaje wciąż trzech Polaków. To Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Wojciech Szczęsny. Drużyny, w których grają nasi rodacy, będą przed tym losowaniem rozstawione. Oprócz Bayernu, Borussii i Juventusu w pierwszym koszyku znalazły się: FC Barcelona, PSG, FC Porto, Manchester City i Real Madryt. Drugi koszyk to: Atletico Madryt, Tottenham, Liverpool, Schalke 04 Gelsenkirchen, Ajax Amsterdam, Olympique Lyon, AS Roma, Manchester United. W 1/8 finału nie mogą na siebie trafić te drużyny, które grały ze sobą w jednej grupie oraz kluby pochodzące z tych samych krajów.

Natomiast już we wtorek ruszy 16. kolejka Bundesligi. Po jednym meczu zobaczymy w lidze francuskiej i włoskiej. W środę oprócz meczów ligi niemieckiej, będziemy oglądać spotkania Pucharu Ligi Angielskiej. W czwartek natomiast rozpocznie się 20. kolejka Lotto Ekstraklasy, która będzie towarzyszyć nam do soboty. Będą to ostatnie mecze polskich drużyn w tym roku.

Równolegle będziemy trzymać kciuki za polskie kluby, które będą walczyć w drugiej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek PGE Skra Bełchatów zagra na wyjeździ Greenyard Maaseik.Zespół prowadzony przez selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena - Friedrichshafen powalczy z Chaumont. W środę Trefl Gdańsk zagra z BR Volleys, a Zaksę Kędzierzyn-Koźle czeka trudny mecz z włoską Modeną.