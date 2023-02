​Borussia Dortmund pokonała u siebie Chelsea Londyn 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, odnosząc siódme z rzędu zwycięstwo od początku 2023 roku. W drugim środowym starciu Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Club Brugge 2:0.

Kalidou Koulibaly z Chelsea i Jude Bellingham z Borussi / Friedemann Vogel / PAP/EPA

W Dortmundzie gospodarze zwyciężyli, ale mogą też mówić o dużej dozie szczęścia. W pierwszej połowie dwie znakomite okazje dla Chelsea zmarnował Portugalczyk Joao Felix, szczególnie w 38. minucie, gdy mając przed sobą tylko szwajcarskiego bramkarza Gregora Kobela uderzył w poprzeczkę.

Spotkanie było jednak do przerwy wyrównane i okazje bramkowe wypracowywały sobie oba zespoły. Pierwszy kwadrans po zmianie stron należał natomiast zdecydowanie do Chelsea, która na niewiele pozwalała gospodarzom. Gdy wydawało się, że londyńczycy w pełni przejęli kontrolę nad meczem, BVB wyprowadziła kontratak. Wybitą przez defensywę gospodarzy piłkę przyjął jeszcze na swojej połowie Karim Adeyemi, popędził z nią ok. 70 metrów, mijając ostatniego obrońcę Chelsea, zmylił hiszpańskiego bramkarza Kepę Arrizabalagę i spokojnie wykończył akcję.

Angielski zespół miał wiele okazji do wyrównania, ale znakomicie w bramce spisywał się Kobel. W największych tarapatach Szwajcar był w 78. minucie po strzale Senegalczyka Kalidou Koulibaly'ego z 15 metrów. Zdołał dotknąć piłkę, ale ta i tak toczyła się w stronę bramki - jednak w ostatniej chwili z linii wybił ją Emre Can.

Początek 2023 roku jest wymarzony dla drużyny BVB i jej kibiców. W pięciu spotkaniach Bundesligi i jednym Pucharu Niemiec dortmundczycy odnieśli komplet zwycięstw, a teraz mają dobrą zaliczkę w starciu z jednym z angielskich gigantów przed rewanżem, zaplanowanym na 7 marca w Londynie.

"Borussia Dortmund przedłużyła swoją zwycięską serię także przeciwko mistrzom świata w zakupach" - skomentowała agencja dpa, odnosząc się do styczniowych transferów Chelsea za setki milionów funtów.

W Brugii goście zwyciężyli dzięki trafieniom Joao Mario z rzutu karnego (51.) oraz Brazylijczyka Davida Neresa (88.). Benfica pozostaje niepokonana w tym sezonie Champions League.

We wtorek na otwarcie fazy pucharowej Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z Paris Saint-Germain 1:0 po bramce Francuza Kingsleya Comana - byłego piłkarza gospodarzy. W drugim spotkaniu tego dnia AC Milan takim samym wynikiem wygrał u siebie z Tottenhamem Hotspur.

Cztery kolejne starcia 1/8 finału Champions League odbędą się w przyszłym tygodniu. Ciekawie będzie zwłaszcza 21 lutego, gdy rywalizację rozpoczną finaliści poprzedniej edycji - Liverpool i Real Madryt. Tego dnia do akcji wkroczy też jedyny z 16 pozostających w grze klubów z Polakami w kadrze, czyli Napoli Piotra Zielińskiego, Bartosza Bereszyńskiego i Huberta Idasiaka. Rywalem lidera włoskiej ekstraklasy będzie triumfator Ligi Europy Eintracht Frankfurt.

Na środę 22 lutego zaplanowano mecze RB Lipsk z Manchesterem City oraz Interu Mediolan z FC Porto. Rewanże zostaną rozegrane 7-8 i 14-15 marca. Finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.