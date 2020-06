Piłkarz reprezentacji Polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski uważa, że najlepsze chwile jego kariery są jeszcze przed nim. "Jestem przekonany, że nadejdą już niebawem" - powiedział 31-letni napastnik na łamach "France Football".

Robert Lewandowski / Kai Pfaffenbach / PAP/DPA

Lewandowski jest m.in. najlepszym strzelcem w historii polskiej drużyny narodowej oraz trzecim w klasyfikacji wszech czasów Bundesligi. W tym sezonie, na trzy kolejki przed końcem, zdobył 30 bramek.

Obecny kontrakt Polaka z Bayernem, obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku, "nie będzie ostatnim". Lewandowski podkreślił też, że nie myśli tylko o najbliższych dwóch czy trzech latach, ale patrzy też w dalszą przyszłość.



W rozmowie z "France Football" kapitan reprezentacji Polski przyznał też, że na co dzień bardzo dba o sen i odpowiednie wyżywienie. W dniu meczu nie jem mięsa. Jest za ciężkie dla mojego organizmu - wyjaśnił.



Jak dodał, jako dziecko był niski i drobny. Już wtedy marzyłem o grze na wielkich stadionach w najlepszych klubach świata - zdradził.



We wtorkowy wieczór Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Werderem Brema. Jeśli zwycięży, zapewni sobie tytuł mistrza Niemiec. Lewandowski powinien znaleźć się w podstawowym składzie. W poprzedniej kolejce pauzował z powodu kartek.