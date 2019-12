Robert Lewandowski zachwyca w tym sezonie. Strzela regularnie bramki we wszystkich rozgrywkach i błyszczy też na salonach. Tym razem pokazał swoje umiejętności na treningu.

Robert Lewandowski / SVEN SIMON / PAP/DPA

W tym sezonie Robert Lewandowski imponuje nie tylko formą strzelecką, ale i umiejętnościami technicznymi, które prezentuje na boisku. Kibice z pewnością doskonale pamiętają choćby niedawny popis "Lewego" z meczu z Borussią Dortmund, kiedy to Polak w spektakularny sposób zdołał zatrzymać futbolówkę zmierzającą za linię końcową boiska po zbyt mocnym podaniu - pisze Onet.

Tym razem 31-letni napastnik pokazał, co potrafi podczas treningu. Na nagraniu, które pojawiło się na profilu Bayernu na Twitterze, uwieczniono strzał Lewandowskiego zza linii bramkowej. Polak tak podkręcił piłkę, że ta zdołała wpaść do siatki. Przy filmiku pojawił się wymowny komentarz: "Czy jest coś, czego on nie umie"?

Robert Lewandowski jest ostatnio w doskonałej formie. W tym sezonie w Lidze Mistrzów zapisał na swoim koncie już 10 bramek, a w Bundeslidze 16.