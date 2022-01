27-letni pomocnik Patryk Sokołowski został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Wcześniej piłkarz spędził trzy sezony w Piaście Gliwice.

Patryk Sokołowski / Leszek Szymański / PAP

Występujący na środku pomocy zawodnik w Ekstraklasie rozegrał 95 meczów i zdobył osiem bramek. Ma za sobą bardzo dobrą rundę jesienną - wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach przez 90 minut, w których strzelił pięć goli.

Sokołowskiemu z końcem 2021 roku skończył się kontrakt z Piastem i dzięki temu od stycznia mógł podpisać umowę z mistrzem Polski, która obowiązuje do końca 2023 roku z opcją przedłużenia.

Wychowanek Legii

Sokołowski jest wychowankiem Legii, gdzie przeszedł wszystkie szczeble w akademii. Opuszczając Łazienkowską miał 19 lat i grał w zespole rezerw. Następnie reprezentował grające w niższych ligach Olimpię Elbląg, Znicz Pruszków i Wigry Suwałki. Od sezonu 2018/19 był zawodnikiem Piasta Gliwice, z którym w 2019 roku zdobył tytuł Mistrza Polski.

Sokołowski będzie występował w Legii z numerem 18.

Bardzo cieszymy się, że Patryk Sokołowski dołączył do Legii mimo propozycji z wielu klubów, których zwrócił uwagę. Potrzebujemy więcej mobilności w środku boiska oraz agresji w obronie. To zawodnik, który spełnia oba warunki, jest jednym z najlepszych środkowych pomocników w polskiej Ekstraklasie. Od kiedy trafił do Piasta Gliwice, z sezonu na sezon prezentował się coraz lepiej, ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną, w której zdobył pięć bramek. Oczywiście najważniejsze są umiejętności piłkarskie oraz przydatność w zespole, ale warto również podkreślić historię Patryka. Jest to chłopak urodzony w Warszawie, wychowany przez nasz klub. Wniesie wiele pozytywów do naszej szatni i jest w stanie jeszcze poprawić swoje możliwości - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Kawał życia spędziłem przy Łazienkowskiej i optymistycznie patrzę na nowy etap swojej kariery z Legią. Dla mnie najważniejsze jest dobre przygotowanie do ligi i wywalczenie miejsca w podstawowym składzie. Musimy się skoncentrować na każdym najbliższym meczu i punktować - mówi Patryk Sokołowski.