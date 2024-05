Dzięki efektownej i coraz bardziej skutecznej grze Atalanta dotarła także do finału Pucharu Włoch, który przegrała z Juventusem Turyn, i zapewniła sobie co najmniej piąte miejsce w ekstraklasie i jest już pewna awansu do Ligi Mistrzów.

Atalanta to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z najwyższej półki. Trener ma jasny plan, piłkarze mają świetną mentalność, a zespół szeroki skład. Jeśli damy z siebie wszystko, mamy szansę, ale będzie ciężko - ocenił Xabi Alonso.

Rywalem Atalanty był Raków

Bayer ma już w klubowej gablocie europejskie trofeum - w 1988 roku triumfował w Pucharze UEFA, czyli poprzedniku Ligi Europy. Z kolei w 2002 wystąpił w finale Ligi Mistrzów, przegranym z Realem Madryt.

Z kolei Atalanta dopiero w ostatnich latach zaistniała w europejskiej piłce, m.in. w 2020 roku w debiucie w Champions League dotarła do ćwierćfinału, a dwa sezony później wystąpiła w tej fazie Ligi Europy, eliminując w 1/8 finału... Bayer.

W fazie grupowej jednym z rywali Atalanty był Raków Częstochowa. Włoski klub pokonał ustępującego mistrza Polski 2:0 i 4:0.

Spotkanie finałowe w stolicy Irlandii rozpocznie się o godzinie 21 czasu polskiego.