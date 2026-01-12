​Milos Raonic, były numer trzy światowego rankingu tenisistów, oficjalnie zakończył karierę. 35-letni obecnie finalista Wimbledonu 2016 ostatni mecz rozegrał podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Milos Raonic / Burston Cole/Canadian Press/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

Milos Raonic, były numer trzy światowego rankingu ATP, oficjalnie zakończył karierę tenisową.

35-letni Kanadyjczyk ostatni mecz rozegrał podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Raonic był finalistą Wimbledonu w 2016 roku, gdzie w półfinale pokonał Rogera Federera, a w finale przegrał z Andym Murrayem.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"To moment, o którym wiesz, że musi nadejść, ale nigdy nie jesteś na niego gotowy" - przekazał Kanadyjczyk w kanałach społecznościowych.

Raonic słynął z potężnego serwisu, choć mierząc 196 cm od najwyższych tenisistów odstawał. W sezonie 2014 przekroczył pułap 1000 asów. Później z zawodników mających poniżej 200 cm ten wyczyn powtórzył tylko Hubert Hurkacz w cyklu 2023.

W półfinale Wimbledonu 2016 wyeliminował Szwajcara Rogera Federera, a w meczu o tytuł uległ Brytyjczykowi Andy’emu Murrayowi.

W paryskich igrzyskach w pierwszej rundzie przegrał z Niemcem Dominikiem Koepferem.