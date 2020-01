Sensacyjne wiadomości z Wielkiej Brytanii: według dziennika „The Sun” Krzysztof Piątek ma dołączyć do Tottenhamu Hotspur. Na decyzję o transferze Polaka duży wpływ miała kontuzja Harry’ego Kane’a.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Napastnik "Kogutów" ma kontuzję ścięgna udowego. Uraz wyklucza go z gry do kwietnia, więc Jose Mourinho jest zdesperowany, by zakontraktować nowego zawodnika do formacji ataku. Według "The Sun" wybór padł na Krzysztofa Piątka.

Angielski tabloid podaje, że klub ma zapłacić za Piątka 23,8 milionów funtów. Dodatkowo Tottenham na dopłacić 4,2 miliona funtów w bonusach. Polak miałby grać w Londynie przez kolejne 3,5 roku. Wcześniej londyńczycy proponowali wypożyczenie, ale działacze AC Milan nie zgodzili się na to rozwiązanie.

Piątek ma się pojawić w stolicy Anglii w weekend. Wtedy mają zostać przeprowadzone testy medyczne.

Jak podaje Onet, wcześniej Piątek był wiązany z transferem do takich klubów jak Aston Villa, Newcastle, RB Lipsk, Crystal Palace czy Genoa CFC.