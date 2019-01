Jak donoszą włoskie media - Krzysztof Piątek jest już o krok od podpisania kontraktu z Milanem! Napastnik reprezentacji Polski zakończył badania lekarskie i opuścił klinikę w Mediolanie. Wychodząc pomachał do dziennikarzy i kciukiem uniesionym w górę pokazał, że wszystko w porządku!

Krzysztof Piątek / SIMONE ARVEDA / PAP/EPA

Genoa i AC Milan porozumiały się w sprawie transferu polskiego piłkarza Krzysztofa Piątka - uważają zgodnie włoskie media. Po decydujących rozmowach we wtorek w sprawie przyszłości 23-letniego napastnika nie ma oficjalnego komunikatu, ale według źródeł doszło do znacznego postępu.

"Jest porozumienie" - podała "La Gazzetta dello Sport" po długich rozmowach kierownictwa obu klubów w Mediolanie. Dziennik poinformował, że uzgodniona wartość transferu Piątka z Genoi do Milanu to 35 milionów euro. Początkowo mówiło się nawet o kwocie 40 milionów euro, jednak Genoa zgodziła się na obniżenie ceny w zamian za to, że Milan zapłaci całą należność w jednej transzy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Krzysztof Piątek może założyć koszulkę Milanu już podczas sobotniego meczu z Napoli. Takie życzenie - według "Tuttosport" - wyraził trener Rossonerich - Gennaro Gatuso. Według plotek - Piątek dostanie koszulkę z numerem 9, czyli tę, w której grał do tej pory Gonzalo Higuain.

Z Dzierżoniowa do MediolanuPochodzący z Dzierżoniowa piłkarz w polskiej lidze występował w Zagłębiu Lubin i Cracovii. Jego dorobek w ekstraklasie to 39 goli w 105 meczach. Latem 2018 przeniósł do Genoi. Kosztował ok. czterech milionów euro. Trafił do siatki w siedmiu pierwszych występach w Serie A. Obecnie z 13 bramkami znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy.

Jesienią Piątek zadebiutował w reprezentacji Polski. Wystąpił w dwóch spotkaniach i zdobył jednego gola (z Portugalią w Lidze Narodów).

Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch.

Po 20 kolejkach obecnego sezonu ekipa z Mediolanu jest czwarta w tabeli Serie A, a do prowadzącego Juventusu traci 22 pkt. Genoa zajmuje 14. pozycję.