Jak zwykle, gdy kończy się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, czuję się lekko zaskoczony. To już? Po wszystkim? Za nami ciekawa sportowa zima. Świetny Turniej Czterech Skoczni. Imponujący początek sezonu w wykonaniu Piusa Paschke. Do tego fantastyczna forma Austriaków. Duży krok do przodu w swojej karierze zrobił Paweł Wąsek, ale nasi wspaniale mistrzowie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła zaliczyli słabiutką zimę. Szkoda tylko, że na tym ciekawym sportowo sezonie cieniem kładzie się skandal związany z oszustwem Norwegów. I z bólem serca od tego muszę rozpocząć moje subiektywne podsumowanie sezonu.

Paweł Wąsek w Planicy / Grzegorz Momot / PAP

Norweskie oszustwo

Niestety. Nie sposób przyznać palmy pierwszeństwa innemu wydarzeniu. To, co zrobili Norwegowie na mistrzostwach świata w Oslo, musi stanowić numer jeden zestawienia wydarzeń tego sezonu. Powodów jest kilka. Przede wszystkim obrzydliwość tego typu działań. Oszustwo w sporcie brzydzi. Ale tutaj mówimy o zachowaniu wyjątkowo zuchwałym, które zaważyło na najważniejszej imprezie sezonu. Coś takiego zrobić sobie i kibicom na własnych mistrzostwach świata? Coś nie do pomyślenia. Do tego dochodzą daleko idące reperkusje, z których pewnie nie zdajemy sobie jeszcze sprawy.

Co z Norwegami w kolejnym sezonie? Co ze sponsorami? Co z zawodami Pucharu Świata w Norwegii? To co wydarzyło się w Trondheim z nami zostanie. To nadwątlone zaufanie nie tylko do norweskiej reprezentacji, ale też do FIS-u i dyscypliny jako takiej.

Sezon Pawła Wąska

Bez wątpienia bohater naszej reprezentacji. Jedyny skoczek, który dał nam zimą powody do zadowolenia. A przecież tego potrzebujemy i do tego tęsknimy - do sukcesów na skoczni. Ostatnie dwie dekady bardzo nas rozpieściły.

Paweł w tym sezonie pokazał ogromną konsekwencje. Ciężka praca przyniosła skutki. Widzieliśmy to już podczas Turnieju Czterech Skoczni, który ukończył na bardzo dobrym 8. miejscu. Zresztą na takiej właśnie pozycji znalazł się w otwierającym turniej konkursie w Oberstdorfie. Później była 5. lokata w Innsbrucku czy 8. w Bischofshofen. Co dalej? Piąte miejsce w Zakopanem i czwarte na lotach w Oberstdorfie. W lutym Polak trochę spuścił z tonu. Musi więc w kolejnych latach popracować nad stabilizacją formy.

Po serii konkursów, gdy nie kwalifikował się do TOP 10, w Lahti Wąsek wskoczył jednak na swoje historyczne, pierwsze w karierze podium. I to jest miara talentu naszego skoczka.

W Planicy zanotował przyzwoity koniec sezonu. Wąsek zajął w Pucharze Świata 14. miejsce. Uzbierał 612 punktów. Swój poprzedni rekord z sezonu 2022/23 poprawił znacząco. Wynosił on bowiem 190 punktów.

Paweł Wąsek / PAP/EPA/ANTONIO BAT / PAP/EPA

Walka o Kryształową Kulę

Było interesująco. Początek sezonu należał do Piusa Paschke. Niemiec imponował formą w listopadzie i grudniu, ale zaczął gasnąć. Im dalej w las, tym gorzej.

Dość szybko stało się jasne, że o triumf w Pucharze Świata powalczą Austriacy. Pytanie dotyczyło tylko tego, który z nich to będzie. Daniel Tschofenig, Jan Hoerl i Stefan Kraft wysforowali się na trzy czołowe lokaty. Pierwszy z wyścigu o Kryształową Kulę odpadł Kraft. Hoerl gonił Tschofeniga i kto wie, co by się stało, gdyby nie fatalny skok Hoerla w pierwszej serii konkursu w Lahti. To tam ostatecznie austriacki skoczek pogrzebał nadzieje na dogonienie Tschofeniga, który sezon zakończył z 1805 punktami (warto przypomnieć, że w dwóch poprzednich sezonach triumfator Pucharu Świata zdobywał ponad 2000 punktów). Ośmiokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, ale po raz ostatni w Lake Placid. Końcówkę sezonu miał dość przeciętną. Przewaga nad Hoerlem ostatecznie wyniosła 153 punkty.

Przedziwny przypadek Domena Prevca

Myśląc o tym sezonie, nie sposób nie wspomnieć o Domenie Prevcu. Słoweniec na początku prezentował naprawdę katastrofalną formę. Powiedziałbym, że zawstydzająco słabą. Początkowo nie potrafił w ogóle zdobyć pucharowych punktów. Udało się dopiero w drugim konkursie w Titisee-Neustadt. A jak Prevc kończy ten sezon? Na mistrzostwach świata w Trondheim wywalczył cztery medale: złoto indywidualnie na dużej skoczni i w drużynie. Do tego srebro na skoczni normalnej oraz w drużynie mieszanej. Na deser zwycięstwo i drugie miejsce w Planicy, okraszone lotem na odległość 254,5 metra. To rekord świata w długości lotu na zawodach organizowanych przez FIS. To wspaniała pod względem sportowym historia tego sezonu.

Polscy weterani bez formy

Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Nasza wspaniała trójka. Sporo sobie po nich obiecywaliśmy - jak zwykle. Niestety, żaden z nich nie zanotował dobrego sezonu. Dość powiedzieć, że dopiero teraz w Planicy Stoch, Kubacki i Żyła wystąpili wspólnie w Pucharze Świata. Wcześniej przez cały sezon jednego z nich brakowało w składzie. Bo każdy z nich szukał formy. I żaden tak naprawdę nie znalazł. Najlepsza tej zimy lokata Dawida Kubackiego? 10. miejsce w Ruce - dawno, dawno temu. Kamil Stoch najlepsze wyniki zanotował na sam koniec sezonu. W Planicy zajmował 14. i 15. lokatę. Piotr Żyła był 17. w Engelbergu i podczas lotów w Oberstdorfie. Nie było więc nawet pojedynczego, zaskakującego rezultatu. Raczej ogólne męczenie się na skoczni. Stoch ukończył Puchar Świata na 31. miejscu. Kubacki był 35. Żyła 39. Dla porządku dodajmy: Aleksander Zniszczoł to 20. skoczek zakończonego sezonu. Jakub Wolny był 37. Maciej Kot 52.

Wspaniały Turniej Czterech Skoczni

Śledziłem w tym sezonie na własne oczy niemiecką część turnieju. Austriacką sprzed telewizora. Powiem szczerze, że bawiłem się świetnie. Emocji było całe mnóstwo. W tym festiwalu skoków dobrze odnalazł się Wąsek (8. lokata). Austriacy od początku turnieju imponowali nie tylko sportową formą, ale też spokojem i pewnością siebie. To była całkowita dominacja tercetu Tschofenig-Hoerl-Kraft. Po ośmiu punktowanych skokach - przypomnę Tschofenig wyprzedził Hoerla o 1,4 punktu a Krafta o 4,1. Tyle suche liczby. Natomiast ładunek emocji był przecież ogromny. Tschofenig przed ostatnią serią był za swoimi kolegami z kadry. W finale Hoerl skoczył bardzo daleko, ale zachwiał się przy lądowaniu. Niskie noty za styl pozbawiły go zwycięstwa w TCS. Kraft, który był liderem konkursu czekał bardzo długo na swój finałowy skok. Nie poradził sobie. Do zwycięstwa w Turnieju zabrakło. Niespodziewanie bohaterem został Tschofenig. Trzeba jeszcze uczciwie przyznać, że poza Wąskiem dla Polaków TCS był wyjątkowo nieudany.

Zdymisjonowanie Thomasa Thurnbichlera

Informacja o odsunięciu trenera Thurnbichlera od prowadzenia kadry A mnie nie zaskoczyła. To wydaje się być naturalna konsekwencja tego, co działo się w tym sezonie.

Na pewno warto docenić formę przekazania informacji. Zorganizowano briefing. Wszystko odbyło się taktownie - tak jak trzeba. Widzę też głęboki sens w propozycji złożonej Thurnbichlerowi. Bardzo liczę na to, że zdecyduje się na pracę z naszymi juniorami. Niech ich podszkoli, niech ich rozwinie i za jakiś czas wróci na stanowisko z ukształtowanymi zawodnikami. To opcja, która może wypalić.

Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler. / Grzegorz Momot / PAP

Natomiast nie można też przejść bez komentarza obok dzisiejszych słów Kubackiego, który ostro skomentował postępowanie Thurnbichlera wobec Stocha podczas tego sezonu. Nie wykluczam jednak, że z grupą młodych zawodników Austriak może u nas jeszcze odnieść sukces.

A czy Maciej Maciusiak będzie w stanie zrobić coś dużego w olimpijskim sezonie? Szczerze mu tego życzę. Wydaje się, że ta decyzja to ostatni być może ukłon w stronę naszych starych mistrzów, którzy nie bardzo wierzyli chyba w Thurnbichlera.

Pytanie: jak w nowym układzie odnajdzie się Wąsek, który zanotował swój najlepszy sezon w karierze. A najbliższy okres przygotowawczy i sezon olimpijski będą przecież wyjątkowo skomplikowane i konfliktogenne. Niewykluczone, że na igrzyska wyślemy tylko trzech zawodników. Przypomnę, że nie będzie konkursu drużynowego, a zamiast tego konkurs duetów. Samej decyzji nie popieram, ale takie są realia. To oznacza wyjątkowo twardą rywalizację o miejsce w olimpijskim składzie. Przed Maciusiakiem zatem potężne zadanie. Mimo dwóch chudszych lat w naszych skokach oczekiwania przed igrzyskami na pewno będą spore. Licząc, że Thurnbichler z nami zostanie i wykorzysta potencjał juniorów, mogę tylko zwrócić się do trenera Maciusiaka prostymi słowami: Powodzenia trenerze! Mam nadzieję, że się Panu powiedzie!