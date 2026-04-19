Kraków biegł szybciej niż kiedykolwiek! W 23. edycji TAURON Cracovia Maratonu zwyciężyli Derrick Chege Njoroge i Chelangat Sang, a na starcie pojawiło się aż 6916 zawodników - to nowy rekord frekwencji tej prestiżowej imprezy. Zobacz, jak wyglądała rywalizacja na królewskim dystansie i kto stanął na podium.

Zwycięzca Kenijczyk Chege Derrick Njoroge na mecie TAURON 23. Cracovia Maratonu / Art Service / PAP

Kenijczycy nie do zatrzymania

W niedzielny poranek Kraków zamienił się w stolicę biegaczy. Na trasie 42,195 km najlepsi okazali się reprezentanci Kenii.

Derrick Chege Njoroge, typowany jako jeden z faworytów, nie zawiódł oczekiwań i samotnie przekroczył linię mety z czasem 2:10.55. Jego przewaga nad drugim zawodnikiem, Kennedym Kipkemoi Rono, wyniosła aż 3 minuty i 18 sekund. Trzeci był ubiegłoroczny triumfator, Shedrack Kiptoo Kimaiyo. Najlepszy z Polaków, Andrzej Rogiewicz, ukończył bieg na siódmym miejscu z czasem 2:25.29.

Zwyciężczyni Kenijka Chelangat Sang na mecie TAURON 23. Cracovia Maratonu / Art Service / PAP

Wśród pań również dominowała Kenia. Chelangat Sang zwyciężyła z wynikiem 2:33.56, wyprzedzając Białorusinkę Swietłanę Sanko. Najlepsza z Polek, Monika Brzozowska, uplasowała się na trzeciej pozycji.

Rekordowa frekwencja i świetne warunki

Tegoroczny Cracovia Maraton przyciągnął rekordową liczbę uczestników. Na starcie stanęło 6916 osób, co oznacza, że pobity został zeszłoroczny rekord - wtedy wystartowały 6423 osoby. Pogoda dopisała, a warunki do biegania były wręcz idealne, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki czołówki.

Sukcesy w rywalizacji handbike

Nie zabrakło emocji w wyścigu sportowców na wózkach typu handbike. Najszybszy okazał się Rafał Wilk, który rok temu nie ukończył zawodów z powodu awarii. Wśród kobiet triumfowała Słowaczka Anna Orosova.

Bieg nocny i Mini Cracovia Maraton z rekordami

Maratoński weekend w Krakowie rozpoczął się już w sobotę. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się bieg nocny na 10 km, w którym wystartowało aż 7052 osoby - to kolejny rekord frekwencji! Wśród mężczyzn zwyciężył Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo z czasem 30.53, a wśród kobiet najlepsza była Jacinta Mwende Kamau (33.16). Ta sama zawodniczka triumfowała również w 19. Mini Cracovia Maratonie im. Piotra Gładkiego na dystansie 4,2 km.

Królewska Triada Biegowa trwa

Cracovia Maraton to część Królewskiej Triady Biegowej. Kolejne wyzwania przed biegaczami to górski Bieg Trzech Kopców (20 września) oraz Półmaraton Królewski (11 października).

Wyniki 23. TAURON Cracovia Maratonu:

Mężczyźni:

1. Derrick Chege Njoroge (Kenia) - 2:10.55

2. Kennedy Kipkemoi Rono (Kenia) - 2:14.13

3. Shedrack Kiptoo Kimaiyo (Kenia) - 2:16.57

4. Tilahun Abebaw Nigussie (Etiopia) - 2:18.25

5. Younnes Belyamna (Maroko) - 2:21.54

6. Laban Cheruiyot (Kenia) - 2:23.19

7. Andrzej Rogiewicz (Polska) - 2:25.29

Kobiety:

1. Chelangat Sang (Kenia) - 2:33.56

2. Swietłana Sanko (Białoruś) - 2:36.41

3. Monika Brzozowska (Polska) - 2:41.37

4. Gladys Jepkorir Kiprotich (Kenia) - 2:42.55

5. Irine Jeruto (Kenia) - 2:45.18

6. Rose Jepchumba (Kenia) - 2:48.07