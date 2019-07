Kamil Grosicki otrzymał pozwolenie, aby nie uczestniczyć w zgrupowaniu Hull City w hiszpańskiej Marbelli. Polski piłkarz nie uczestniczył już w pierwszych treningach swojego zespołu i wygląda na to, że szykuje się do transferu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Kamil Grosicki nie chce już grać w Hull City. Reprezentant Polski po występach w Championship chciałby zagrać w lepszych rozgrywkach - pisze Onet.

Grosicki nie rozpoczął przedsezonowych treningów ze swoim zespołem, ale pierwotnie miał dołączyć do reszty piłkarzy na zgrupowaniu w Hiszpanii. Jak informuje "Hull Daily Mail", tak jednak się nie stanie.

Grosicki otrzymał pozwolenie na opuszczenie zgrupowania, co oznacza, że minie go większa część przygotowań do sezonu. Oznacza to, że polski zawodnik szykuje się do opuszczenia klubu. Hull City nie będzie mu robić problemów ze zmianą pracodawcy, bowiem klubu nie stać na opłacanie jego kontraktu.

Grosickim interesuje się inny klub Championship - Nottingham Forest, ale na razie nie wykonuje żadnych ruchów, jakby w oczekiwaniu by Hull City mocno zniżyło oczekiwaną za Polaka cenę.