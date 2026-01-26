​Zarząd PKOl zatwierdził 60-osobowy skład reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo​ - poinformował Radosław Piesiewicz. Skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka będą chorążymi reprezentacji Polski.

/ RMF24

Więcej informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził 60-osobowy skład reprezentacji narodowej na rozpoczynające się 6 lutego igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo - ogłosił prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Polacy wystartują we Włoszech w 12 z 16 dyscyplin - bez hokeja na lodzie, curlingu, narciarstwa dowolnego i skeletonu.

Jak dodano, jedna z osób, które znalazły się w olimpijskim składzie, będzie rezerwową.

Rekordowa liczba Polaków wystartowała w 2018 roku w Pjongczangu - 62 sportowców.

Znamy nazwiska chorążych

Skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka będą chorążymi olimpijskiej reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo - ogłosił prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Stoch, który już wcześniej zapowiedział, że to jego ostatni sezon w karierze, wystąpi na igrzyskach po raz szósty. Jest trzykrotnym złotym medalistą tej imprezy. Czerwonka pojedzie na piąte igrzyska.