Od 27 stycznia 2026 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy dotyczą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – zmienia się nie tylko termin wypłaty, ale i sposób załatwiania spraw kadrowych.

Od 27 stycznia 2026 r. ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie musi być wypłacony w ostatni dzień pracy.

Zmiany mają uporządkować rozliczenia, ograniczyć błędy i zwiększyć przewidywalność dla pracowników.

Sprawdź nowy termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w poniższym artykule.

Nowy porządek w wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - co się zmienia od 27 stycznia 2026 r.?

Jeszcze do niedawna scenariusz był prosty - ostatni dzień pracy to także dzień, w którym na konto pracownika trafiał ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Teraz czas się pożegnać z tym przyzwyczajeniem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zmienia ten porządek. Ekwiwalent nie zniknie, ale jego wypłata będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Od 27 stycznia 2026 roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie musi już pojawić się na koncie dokładnie w dniu zakończenia umowy. Zgodnie z nowymi przepisami, termin wypłaty ekwiwalentu zostaje powiązany z datą wypłaty wynagrodzenia, a w niektórych przypadkach - z 10-dniowym terminem od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. To spora zmiana, zwłaszcza dla osób, które liczyły na szybki zastrzyk gotówki między jedną pracą a drugą.

Kiedy otrzymasz ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Nowe scenariusze

Nowelizacja precyzyjnie określa dwa główne przypadki wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

Gdy dzień wypłaty wynagrodzenia przypada po zakończeniu zatrudnienia - ekwiwalent zostanie wypłacony razem z ostatnią pensją.

- ekwiwalent zostanie wypłacony razem z ostatnią pensją. Gdy dzień wypłaty wynagrodzenia przypada przed ostatnim dniem pracy - ekwiwalent powinien trafić na konto pracownika w ciągu 10 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jeśli dzień wypłaty ekwiwalentu przypada na dzień wolny od pracy, przelew powinien pojawić się dzień wcześniej. Dzięki temu nowy system jest bardziej przewidywalny, a pracodawcy mają więcej czasu na prawidłowe rozliczenie się z byłym pracownikiem.

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tylko w określonych sytuacjach:

umowa o pracę została rozwiązana (niezależnie od tego, czy przez pracownika, czy pracodawcę),

umowa wygasła (np. upłynął czas, na jaki została zawarta),

pracownik nie zdążył wykorzystać wszystkich dni urlopu przed zakończeniem zatrudnienia.

Nie zawsze jednak ekwiwalent będzie wypłacony. Jeżeli pracownik i pracodawca zdecydują, że urlop zostanie przeniesiony na kolejną umowę zawartą bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, świadczenie nie przysługuje.

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 roku?

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop opiera się na współczynniku, który w 2026 roku wynosi 20,92 dla pełnego etatu. Dla niepełnego etatu współczynnik wylicza się proporcjonalnie.

Jak obliczyć ekwiwalent?

Ustal podstawę wymiaru ekwiwalentu (wynagrodzenie i inne świadczenia pracownika).

Podziel ją przez współczynnik 20,92.

Pomnóż wynik przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczce na podatek dochodowy.

Elektroniczna rewolucja w sprawach kadrowych

Nowelizacja Kodeksu pracy to nie tylko zmiany w ekwiwalencie. Od 27 stycznia 2026 r. wiele spraw kadrowych można będzie załatwić przez internet. Elektroniczna forma będzie dopuszczalna m.in. przy:

wnioskach o urlop bezpłatny,

wnioskach o czas wolny na sprawy osobiste,

przekazywaniu informacji o monitoringu,

konsultacjach związkowych w sprawie wypowiedzenia umowy,

informowaniu o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę.

Oświadczenia woli można będzie składać e-mailem lub za pomocą podpisu elektronicznego. Tradycyjna forma pisemna pozostaje obowiązkowa m.in. przy wypowiedzeniach umowy, ale i tu kwalifikowany podpis elektroniczny będzie traktowany na równi z własnoręcznym podpisem.