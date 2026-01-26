Zmiana marki PGNiG na Orlen oraz przemianowanie spółki PGNiG Obrót Detaliczny na myOrlen to kolejny krok w integracji usług energetycznych pod jednym szyldem. Koncern zapewnia, że dla klientów nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi formalnościami.

/ Shutterstock

PGNiG zmienia nazwę na Orlen, a PGNiG Obrót Detaliczny staje się myOrlen.

Klienci nie muszą podejmować żadnych działań - umowy, rachunki i obsługa pozostają bez zmian.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Orlen poinformował, że marka PGNiG zostaje zastąpiona przez Orlen, a spółka PGNiG Obrót Detaliczny zmienia nazwę na myOrlen. To kolejny etap integracji usług w ramach Grupy Orlen, która od kilku lat obejmuje także dawny PGNiG. Zmiana ma na celu ujednolicenie identyfikacji wizualnej oraz uproszczenie oferty dla klientów.

Co to oznacza dla klientów?

Koncern zapewnia, że klienci nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Wszystkie dotychczasowe umowy, numery rachunków bankowych, sposoby płatności, faktury oraz kanały kontaktu pozostają bez zmian. Biura Obsługi Klienta będą działać pod nową marką Orlen.

Wraz ze zmianą marki, 27 stycznia uruchomiona zostanie nowa strona internetowa myorlen.pl, gdzie klienci znajdą wszystkie najważniejsze informacje. Dzień później ruszy szeroka kampania informacyjna, obejmująca mailing oraz działania w mediach, także społecznościowych.

Orlen zapowiada rozwój platformy Orlen Vitay w kierunku super-aplikacji, która umożliwi zarządzanie usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu i biznesu w jednym miejscu. To odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów i element strategii rozwoju koncernu.

Multienergetyczny koncern - plany na przyszłość

Orlen, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, rozwija działalność w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, wydobywczym oraz energetycznym, w tym z odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Przejęcie PGNiG w listopadzie 2022 roku było jednym z kluczowych kroków w budowie multienergetycznego koncernu.

W zaktualizowanej strategii na 2035 rok Orlen zapowiedział podwojenie liczby aktywnych użytkowników systemu Vitay do 10 milionów oraz pełną integrację sprzedaży detalicznej paliw i energii.