W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmowy trwały półtorej godziny. Na razie nie ujawniono szczegółów przebiegu spotkania.

/ Radek Pietruszka / PAP

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim rozpoczęło się o godzinie 14:00 i trwało około półtorej godziny. Po zakończeniu rozmów strony nie przekazały informacji o ich przebiegu ani o ewentualnych ustaleniach. Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, głównym tematem miała być obsada polskich placówek dyplomatycznych.

Spór o ambasadorów

Od marca 2024 roku trwa konflikt pomiędzy rządem a prezydentem dotyczący nominacji ambasadorskich. Szef MSZ zdecydował wówczas o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Prezydent podkreślał jednak, że powołanie lub odwołanie ambasadora wymaga jego podpisu. W efekcie w wielu placówkach pracują obecnie dyplomaci pełniący funkcję charge d’affaires, a nie ambasadorów.

W grudniu minister Sikorski wystosował list do prezydenta, w którym zadeklarował chęć rozwiązania sporu. Zaproponował, by 80 procent nominacji ambasadorskich przypadło zawodowym dyplomatom, a pozostałe 20 procent zostało podzielone po równo między rząd i prezydenta. MSZ wielokrotnie zapewniało o gotowości do rozmów i kompromisu w tej sprawie.

Rada Pokoju

Podczas spotkania poruszono prawdopodobnie także temat możliwego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, międzynarodowego gremium powołanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Szczegóły dotyczące ewentualnego udziału Polski w tej inicjatywie nie zostały na razie ujawnione.