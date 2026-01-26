Madison Keys nie obroni tytułu w Australian Open. Amerykanka odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Melbourne, przegrywając z rodaczką Jessicą Pegulą 3:6, 4:6.

Madison Keys (z prawej) i Jessica Pegula / ROB PREZIOSO / PAP/EPA

Madison Keys, broniąca tytułu, odpadła w 1/8 finału Australian Open w Melbourne.

Amerykanka przegrała z Jessicą Pegulą 3:6, 4:6.

W ćwierćfinale Pegula zagra z Amandą Anisimovą (nr 4), która pokonała Xinyu Wang 7:6(7-4), 6:4.

Pegula rozstawiona jest z numerem szóstym, a Keys grała z "dziewiątką". To było ich czwarte spotkanie i druga wygrana 31-latki z Buffalo.

Keys w ubiegłorocznym finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która w AO najlepsza była w 2023 i 2024 roku.

Pegula czwarty raz awansowała do ćwierćfinału w Melbourne, nigdy nie zrobiła kolejnego kroku. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka Amanda Anisimova, która wygrała z Chinką Xinyu Wang 7:6 (7-4), 6:4.

Anisimova, finalistka ubiegłorocznego Wimbledonu i US Open, pierwszy raz wystąpi w ćwierćfinale AO. Pegula ma z nią bilans 3-0.

W 1/8 finału Iga Świątek zagra w poniedziałek o godzinie 9 z reprezentantką gospodarzy Maddison Inglis.