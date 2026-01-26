Czy spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim może przełamać wielomiesięczny spór o nominacje ambasadorskie? W jakim punkcie są dziś relacje rządu z prezydentem i czy ten konflikt da się jeszcze wygasić? Między innymi o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoniego Dudka, politologa, historyka z UKSW. Zapraszamy!

Wideo youtube

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Radosław Sikorski spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Czy rozmowy polityków mogą przełamać wielomiesięczny spór o nominacje ambasadorskie? W jakim punkcie są dziś relacje rządu z prezydentem i czy ten konflikt da się jeszcze wygasić?

Zapytamy też o kulisy rozmów prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Davos. Prezydent mówi o "przełomie", jego polityczne zaplecze - o "wielkim sukcesie". Czy wizja stałej amerykańskiej bazy w Polsce w zamian za udział w tzw. Radzie Pokoju to realna strategia bezpieczeństwa, czy ryzykowna gra prezydenta?

Popołudniowa rozmowa w RMF FM - prof. Antoni Dudek

