Już w ten weekend podczas wakacyjnej przerwy Kacper Wróblewski – ORLEN Team, wystąpi gościnnie w Rajdzie Małopolskim. Jest to impreza zorganizowana w formule rajdu okręgowego oraz super KJS, do której zgłosiły się 94 załogi. Kacper tym razem pojedzie jako kierowca tzw. samochodu funkcyjnego.

Kacper Wróblewski / Materiały prasowe

Rajd Małopolski to stosunkowo młoda impreza i jest to dopiero druga jej edycja. Co ciekawe będzie też oficjalnym kandydatem do cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Niemniej jednak oesy to kultowe odcinki sprzed lat chociażby Rajdu Krakowskiego. Są bardzo wymagające i na pewno przypadną zawodnikom do gustu. Na rajdzie pojawię się w roli tzw. załogi funkcyjnej. Razem z moim przyjacielem Beniaminem Korzeniowskim pojedziemy jako samochód "0". Startujemy tuż przed pierwszą załogą i będziemy przecierać trasy zawodnikom, dbając tym samym o bezpieczeństwo na odcinkach. Auto, którym dysponujemy to Toyota Yaris GR, więc mam nadzieję, że nasza jazda również ucieszy wasze oko. Kuba Wróbel też nie będzie próżnował i tym razem popilotuje młodego zawodnika - Jakuba Matulkę, w Fordzie Fiesta R2. Zazwyczaj podczas moich startów harmonogram mam dość napięty, natomiast tutaj będzie można swobodniej spotkać się, porozmawiać a nawet pościgać w symulatorach rajdowych, dostępnych dla was na mecie. Organizator nie zapomniał też o atrakcjach dla najmłodszych fanów, więc zapraszam was z całymi rodzinami na spędzenie razem tego rajdowego weekendu. Zabierzcie ze sobą dużo wody, bo zapowiada się mega gorąco, a my dodatkowo spróbujemy rozgrzać was naszą jazdą. Do zobaczenia! - zaprasza Kacper Wróblewski - ORLEN Team.

/ Materiały prasowe

Start i meta Rajdu Małopolskiego zlokalizowana będzie w Makowie Podhalańskim, z kolei serwis - w niedaleko oddalonej Suchej Beskidzkiej. Impreza rozpocznie się już w piątek 22 lipca od godziny 18:30 trzema odcinkami specjalnymi.

/ Materiały prasowe

W sobotę na rajdowe duety czeka 6 oesów. Łącznie trasa rajdu wynosi 55,91 kilometra.