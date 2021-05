Europejska Unia Piłkarska zdecydowała się przenieść finał Ligi Mistrzów ze Stambułu do Porto. Mecz Manchesteru City z Chelsea Londyn odbędzie się 29 maja na stadionie Dragao. Na trybunach zasiądzie po sześć tysięcy fanów obu zespołów.

Piłkarze Chelsea Londyn po meczu z Realem / Adam Davy / PAP/EPA

Finał przeniesiono, ponieważ Turcja znajduje się na "czerwonej liście" Wielkiej Brytanii ze względu na sytuację pandemiczną. A to właśnie angielskie kluby - Chelsea Londyn i Manchester City - rywalizować będą o trofeum.

Angielska Federacja Piłkarska (FA) zaapelowała do kibiców, aby nie jechali do Stambułu, a premier Boris Johnson zwrócił się do UEFA o przeniesienie spotkania do Londynu. UEFA i brytyjski rząd nie doszły jednak do porozumienia m.in. w kwestii zwolnienia z kwarantanny przedstawicieli mediów i gości przybyłych do stolicy Anglii.

Dziś ostatecznie zdecydowano, że mecz rozegrany zostanie na Estadio do Dragao, który może pomieścić 50 tysięcy kibiców.



Oba kluby mają otrzymać po sześć tysięcy biletów dla swoich sympatyków, a ostateczna liczba kibiców, którzy zostaną wpuszczeni na trybuny, zostanie ustalona po rozmowach UEFA z portugalskim rządem. Władze tego kraju wczoraj ogłosiły otwarcie obiektów sportowych dla fanów, co wiązano właśnie z możliwym przeniesieniem do Porto finału Champions League. Warunkiem wejścia będzie przedstawienie dowodu na negatywny wynik testu na koronawirusa.



Portugalia miała do tej pory zaostrzone wymagania wobec podróżnych z Wielkiej Brytanii, ale będzie musiała znieść część ograniczeń, aby do Porto mogli przyjechać kibice z Londynu i Manchesteru. Wpuszczeni muszą być także działacze UEFA ze Szwajcarii.

Stambuł już drugi raz traci finał LM

Mecz o najbardziej prestiżowe klubowe trofeum na Starym Kontynencie w Portugalii odbędzie się już po raz drugi z rzędu i ponownie kosztem Stambułu. Turecka metropolia miała gościć finał już w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii Covid-19 sezon LM dokończono w Lizbonie, od ćwierćfinałów bez systemu mecz i rewanż. Trofeum zdobył Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie, który w decydującym spotkaniu pokonał Paris Saint-Germain 1:0



Finał LM 2020/21 pomiędzy Manchesterem City a Chelsea Londyn rozpocznie się w sobotę 29 maja o godz. 21 czasu polskiego. Arbitrem głównym będzie Hiszpan Antonio Miguel Mateu Lahoz, a jednym z asystentów VAR Paweł Gil.



W składzie "The Citizens", prowadzonych przez hiszpańskiego trenera Pepa Guardiolę, jest trzech Portugalczyków: Ruben Dias, Joao Cancelo i Bernardo Silva, ale wszyscy w przeszłości byli związani z... Benficą Lizbona, a nie FC Porto, którego obiekt będzie gościł finalistów.