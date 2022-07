​Jeremy Sochan, wybrany przez San Antonio Spurs z numerem dziewiątym w drafcie do koszykarskiej ligi NBA, choć na debiut w barwach Spurs będzie musiał poczekać do jesieni, to już podpisał czteroletni kontrakt, z którego dwa lata są w pełni gwarantowane - poinformował klub z Teksasu.

Jeremy Sochan / JASON SZENES / PAP/EPA W debiutanckim sezonie zarobi ponad 4 mln dol., a umowa jest gwarantowana przez dwa z czterech lat, zgodnie z przepisami NBA. Polak, syn byłej koszykarki Polonii Warszawa Anety Sochan (i Amerykanina, który zginął kilka lat temu w wypadku samochodowym w USA) przebywa obecnie z zespołem San Antonio w Las Vegas, gdzie trwa jeden z turniejów Ligi Letniej NBA. Nie weźmie udziału w żadnym ze spotkań. Wszystko przez pozytywny wynik testu na koronawirusa stwierdzony pod koniec czerwca. Wyłączył on 19-latka z treningów z drużyną, a sztab szkoleniowy uznał, że brak przygotowania fizycznego do meczów niesie za sobą zbyt duże ryzyko ewentualnej kontuzji. Wysokość gwarantowanego kontraktu w pierwszym i drugim roku (4,4 mln dol.) stawia Sochana w gronie jednego z najlepiej zarabiających polskich sportowców. 21-letnia Iga Świątek, obecna liderka rankingu WTA, zarobiła w trakcie kariery 11 mln. dol. z czego ponad połowę w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, gdy miała znakomitą passę zwycięstw, m.in. wygrała French Open w Paryżu. Zobacz również: Liga NBA: Jeremy Sochan nie weźmie udziału w treningach San Antonio 19-letni skrzydłowy, reprezentujący w minionym sezonie barwy uniwersytetu Baylor, będzie czwartym polskim koszykarzem, który wystąpi w amerykańsko-kanadyjskich rozgrywkach, ale pierwszym wybranym w czołowej dziesiątce draftu. Przed Sochanem w NBA grali: Cezary Trybański (nie był wybierany w drafcie, trafił w 2002 r. do Memphis Grizzlies wprost z zespołu Blachy Pruszyński Pruszków), Maciej Lampe (2003 r., numer 30 - New York Knicks) i Marcin Gortat (2005 r., numer 57 - Phoenix Suns, oddany do Orlando Magic). Pierwszy kontrakt Trybańskiego, na trzy lata opiewał na 4,8 mln dol., trzyletni Lampego na 3,1 mln, zaś pierwsza dwuletnia umowa Gortata z Magic warta była 1,3 mln dol. Ten ostatni koszykarz spędził na parkietach NBA najwięcej sezonów spośród Polaków - 12 i zarobił w kontraktach 95 mln dol. Zobacz również: Liga Narodów: Polscy siatkarze nie dali szans Holandii

Rybus zadebiutował w Spartaku. Superpuchar dla Zenita

Kacper Wróblewski wysoko w Rajdzie Żmudzi i klasyfikacji RSMP

Janusz Kupcewicz spoczął na cmentarzu w Gdyni