Zdobył tam mistrzostwo świata do lat dziewiętnastu. Po finale – jak sam mówi – dostał z kolana. Medal odbierał, kiedy pomagali mu medycy. Teraz chce wrócić do Mysłowic, by powalczyć o krajowe mistrzostwo w siatkówce plażowej. Mowa o Jakubie Szałankiewiczu, który szykuje się do Mistrzostw Polski. To dla niego impreza docelowa, bo w tym sezonie, w związku z pandemią, nie było szans na walkę za granicą. Z polskim siatkarzem plażowym rozmawiał Wojciech Marczyk.

