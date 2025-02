Eryk Goczał i Oriol Mena wygrali 4. etap Abu Dhabi Desert Challenge. To ich pierwsze zwycięstwo w Toyocie Hilux T1+ wśród najlepszych załóg na świecie.

Eryk Goczał i Oriol Mena wygrali 4. etap Abu Dhabi Desert Challenge / Materiały prasowe

Eryk Goczał i Oriol Mena mają za sobą fenomenalny etap Abu Dhabi Desert Challenge. Podczas czwartego odcinka specjalnego 2. rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych (W2RC) załoga Energylandia Rally Team ustanowiła najlepszy czas w klasyfikacji generalnej. To pierwsze zwycięstwo Eryka i Oriola po przesiadce do Toyoty Hilux T1+ królewskiej kategorii Ultimate.

Polak i Hiszpan pokonali tym samym najlepsze załogi na świecie - wielokrotnych zwycięzców Rajdu Dakar i przedstawicieli największych zespołów fabrycznych w świecie rajdów terenowych. To wielki sukces - i to już na wczesnym etapie przygody z Toyotą Hilux T1+, już w pierwszym oficjalnym starcie. Goczał i Mena awansowali tym samym na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Do prowadzących Nassera Al-Attiyaha i Edouarda Boulangera tracą zaledwie 9 minut. Od miejsca na podium dzieli ich w tym momencie 1 minuta i 44 sekundy.

Etapowe zwycięstwo w środę jest o tyle imponujące, że był to najdłuższy odcinek specjalny całego rajdu. Zawodnicy walczyli dziś na dystansie aż 300 kilometrów. Czwarty etap rajdu stanowił drugą część maratonu. Jutro na zawodników czeka finałowy dzień rywalizacji i etap z Mzeer’ah do Abu Zabi, w trakcie którego pokonają odcinek specjalny o długości 167 kilometrów. Po wypadku na etapie trzecim Marek Goczał i Maciej Marton musieli wycofać się z rywalizacji i wrócili do Polski.

To nasze pierwsze zwycięstwo w nowym samochodzie, w najwyższej klasie. Wczoraj mieliśmy dużo myśli w głowie. Tata miał wypadek i musiał wracać razem z mamą do Polski. Podjęliśmy decyzję, że my zostaniemy i będziemy dalej walczyć, dumnie reprezentować rodzinę. To zwycięstwo jest dla mojego taty. To on nauczył mnie wszystkiego, co dzisiaj wiem i co potrafię. Dobrze się bawiłem, Oriol wykonał świetną pracę. Cieszę się, że tak się to ułożyło. Jutro otwieramy finałowy etap - nie mogę się doczekać - powiedział zwycięzca etapu, Eryk Goczał.