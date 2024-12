Jak kończyć rok, to tylko tak jak Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Kierowca rajdowy i pilot wygrali 62. Rajd Barbórka, a zaraz potem byli najszybsi w Kryterium Asów na ulicy Karowej w Warszawie. Jak będzie wyglądał kolejny rok duetu? Miko Marczyka zapytał o to Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Rajd Akropolu 2023 / IMAGO/Nikos Katikis/Imago Sport and News/East News / East News

"Kryterium Asów? Marzenie każdego kierowcy"

Wygrana w Rajdzie Barbórka to dla tandemu Marczyk-Gospodarczyk nie pierwszyzna. W końcu powtórzyli sukces z ubiegłego sezonu. Po dwóch przejazdach przez Autodrom Słomczyn duet w Skodzie Fabii RS Rally2 prowadził w klasyfikacji generalnej. Kolejne dwie próby rozegrane na Autodromie Bemowo powiększyły ich przewagę. O wygranej w Rajdzie Barbórka zdecydowały odcinki specjalne na terenie Polfy Tarchomin.

Miko Marczyk: Wkrótce plany na przyszły sezon

Jeden mierzył 6 kilometrów. Pokonywaliśmy go dwa razy, więc było w sumie 12 km. A cała rywalizacja miała 24 km, co oznaczało, że ten odcinek stanowił jej połowę. Bardzo ważny i "ważący". Odcinek w dobrym, "barbórkowym" stylu - w klimacie jazdy po fabryce. Dużo 90-stopniowych zakrętów, trochę krawężników, zmienne przyczepności - klasyczna Barbórka. Kiedyś były takie odcinki na Żeraniu, na Służewcu - ten drugi mam nadzieję, że jeszcze wróci w przyszłości - powiedział RMF FM kierowca.



Oba odcinki specjalne na terenie Polfy Tarchomin Marczyk i Gospodarczyk wygrali. Potem na Bemowie przypieczętowali triumf i bez problemów zakwalifikowali się do Kryterium Asów Karowa, miejskiego odcinka, w centrum Warszawy, rozgrywanego późnym wieczorem. Jak zaznacza Miko Marczyk - zwycięstwo w tej próbie jest niezwykle prestiżowe. Może nawet bardziej niż Rajd Barbórka?

Absolutnie marzenie dla każdego zawodnika. Nie tylko rajdów, ale w ogóle sportów motorowych w Polsce. Żeby właśnie tam zakończyć sezon i zaprezentować się przed publicznością (...) Powiedziałbym, że 50 proc. naszej pracy to był Rajd Barbórka, ale jeśli miałbym powiedzieć emocjonalnie, sercem, to blisko 80-90 proc. to jest Karowa. Czyli ten jeden odcinek specjalny, który jest śledzony przez wszystkich kibiców - podkreślił zawodnik.

Każdy może spróbować. "Zapraszam do nauki"

Rajd Barbórka i Kryterium Asów Karowa - oprócz tego, że są prestiżowe pod względem sportowym - są także bardzo "medialne". Miko Marczyk w rozmowie z RMF FM przyznał, że jadąc w obu zawodach czuć kibicowsko-medialną otoczkę i zainteresowanie fanów.

Szczególnie na Karowej występuje ta magia. Czułem się trochę jak podczas show. Raz w życiu byłem na skokach narciarskich i mam wrażenie, że są podobne elementy. Jest to z góry zaplanowane w czasie, od kibiców nie wymagamy przemieszczania się między odcinkami, wszystko podane, jak na tacy. Jest to dla nich przyjemność z kibicowania. Mamy też transmisję na żywo w sieci i przed telewizorami. Jesteśmy w stanie śmiało też spojrzeć na liczbę interakcji, które kibice nam dają - zarówno na żywo, jak i w internecie. Widać, że te rajdy budzą cały czas bardzo duże emocje. I oby tak było dalej - powiedział.

Miko Marczyk dodał, że jedne i drugie zawody są także dobrymi wzorcami dla kierowców niezawodowych.

Jak jeździć szybko i bezpiecznie, to w wyznaczonych miejscach. Rajd Barbórka taki jest. Tak że jeżeli ktoś ma wielką pasję do sportów motorowych i uważa się za dobrego kierowcę, to zapraszam wszystkich najpierw na amatorskie zawody w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, a potem to już tylko krok, żeby ścigać się z nami, najlepszymi zawodnikami rajdowymi. Można utrzeć nosa tym najlepszym - zachęcił w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem Miko Marczyk.

Plany na kolejny sezon

Pełny terminarz Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka wciąż nie jest jeszcze dopięty. Kierowca w rozmowie z RMF FM zdradził, że zależy mu na zaliczeniu wszystkich rajdów w ramach mistrzostw Europy (ERC). Do tego chce jednak przejechać po kilka rund mistrzostw Polski i Świata (WRC). Kiedy pierwsze zawody?

W najbardziej realnym scenariuszu będzie to przełom marca i kwietnia, czyli pierwsze rundy mistrzostw Europy, albo mistrzostw Polski. Jeżeli mówimy o marzeniach, to byłby to Rajd Monte Carlo w trzecim tygodniu stycznia (I runda WRC - przyp. red.), ale lista zgłoszeń zamyka się tam za 10 dni, więc oceniam, że mam na organizację tego niewielkie szanse. Ale nie oddaję sprawy - zapowiedział w RMF FM Miko Marczyk.

W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem opowiedział też o tym, jak spędzi święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło też wątku samochodów hybrydowych. Takimi jeździli w ubiegłym sezonie kierowcy w mistrzostwach świata WRC, ale zostały one wycofane na rzecz spalinowych.