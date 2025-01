Saudyjczyk Yazeed Al-Rajhi jadący toyotą z teamu Overdrive Racing wygrał dwudniowy 2. etap Rajdu Dakar - chrono 48 godzin. "To był najtrudniejszy odcinek w moim życiu" - ocenił Szymon Gospodarczyk, doświadczony pilot litewskiego kierowcy Benediktasa Vanagasa.

Yazeed Al-Rajhi na trasie / Demi Baauw / PAP/EPA

Etap chrono 48 godzin został rozegrany po raz drugi. Przed rokiem odbywał się przed dniem przerwy w rajdzie na pustynnym terenie Empty Quarter, teraz organizatorzy zaplanowali go na początku rajdu.

Tysiąc kilometrów w dwa dni

Przez dwa dni zawodnicy pokonali blisko tysiąc kilometrów, większość tego dystansu w niedzielę. Tego dnia punktualnie o godz. 17 musieli skierować się do jednego z sześciu zaimprowizowanych przy trasie biwaków. Organizatorzy przecenili nieco ich możliwości, bowiem do najdalszego nie dotarł nikt.

Po dotarciu na biwak uczestnicy otrzymali namiot do rozłożenia, śpiwór i coś do jedzenia. Nie było żadnych sanitariatów ani łączności ze światem. Nie można też było korzystać z serwisu technicznego.

Na biwak zawodnicy docierali w zapadających ciemnościach. Pierwsze co robili, to pobieżny choćby przegląd samochodu lub motocykla. Z wszystkimi usterkami musieli sobie poradzić sami.

Największe wrażenie robił kompletnie zdemolowany Ford ubiegłorocznego zwycięzcy Dakaru Carlosa Sainza. Hiszpan na 327. km trasy dachował, jemu i pilotowi nic się nie stało, ale auto na biwak dotarło bez większości osłon i przedniej szyby. Załoga poniosła też spore straty czasowe.

Po przeglądzie maszyn zawodnicy zabierali się za rozkładanie namiotów. Później przygotowywali posiłek z zestawu saszetek zalewanych wodą.

Gospodarczyk: Chyba nigdy nie jechałem jednego dnia ponad 600 kilometrów

Szymon Gospodarczyk przyznał, że organizatorzy przygotowali wyjątkowo wymagający etap. To był najtrudniejszy odcinek w moim życiu, a na pewno najdłuższy. Chyba nigdy jeszcze nie jechałem jednego dnia ponad 600 kilometrów. Jak wyłączyłem na mecie stoper, to pokazał chyba coś koło dziewięciu godzin i czterdziestu minut. W sobotę jechaliśmy etap pięć godzin i to już było dość dużo - powiedział Polak.

Jak dodał, etap był także trudny technicznie. Na początku było mnóstwo kurzu, jechaliśmy w kanionach, gdzie to się nie przewiewało. Później była sekcja bardzo trudnych technicznie wydm. Nie były może wysokie, ale takie krótkie i ścięte, trzeba był strasznie uważać. Kilka razy lądowaliśmy na dziobie. Na szczęście nie koziołkowaliśmy, ale rozbiliśmy światła z przodu i bałem się, czy uda nam się dotrzeć na biwak przed ciemnościami. Przejechaliśmy obok miejsca, gdzie wypadek miał Sainz. Samochodu już nie było, ale te wszystkie plastiki i części, które pozostały na piasku robiły duże wrażenie - podkreślił.

Po nocy spędzonej w spartańskich warunkach rano zawodnicy kontynuowali jazdę do mety w Biszy. Mieli już jednak znacznie krótszy dystans do pokonania. Okazało się, że Gospodaczyk i Vanagas zanotowali bardzo dobry rezultat. Zajęli 10. miejsce, ze stratą tylko 23 minut do zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej są na 14. pozycji.

Prowadzenie w rajdzie odzyskał drugi na drugim etapie Hank Lategan z RPA (Toyota), który o 4.45 m wyprzedza Al-Rajhi. Trzeci jest Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Dacia) - 11,14 straty.

Wśród motocyklistów najszybszy był Australijczyk Daniel Sanders (KTM), którego w tegorocznym rajdzie jeszcze nikt nie pokonał. Po dwóch etapach o 12.43 wyprzedza Amerykanina Skylera Howesa.

Konrad Dąbrowski wśród wszystkich motocyklistów uzyskał 25. czas i takie też zajmuje miejsce po dwóch etapach. W swojej kategorii Rally 2 był 11. I także 11. jest w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącego w Rally 2 Hiszpana Edgara Caneta (KTM) traci ponad 53 minuty, a do Sandersa - 1:41,47.

W klasie ciężarówek trwa walka holenderskiej ekipy Mitchela van den Brinka (Iveco) z załogą Czecha Alesa Lopraisa (Iveco), w której mechanikiem jest Dariusz Rodewald. Kolejny raz górą byli Holendrzy, ele w klasyfikacji generalnej mają zaledwie 10.34 przewag.

W wtorek zawodników czeka 3. etap z Biszy do Al Henakiyah. Przejadą (845 km, w tym 496 km to odcinek specjalny.



Wyniki 2. etapu chrono 48 godzin: Bisza - Bisza (997 km, w tym 951 km odcinek specjalny)

samochody:

1. Yazeed Al-Rajhi (Arabia Saudyjska), Timo Gottschalk (Niemcy, Toyota) 10:56.54

2. Henk Lategan, Brett Cummings (RPA, Toyota) strata 4.16

3. Nasser Al-Attiyah (Katar), Edouard Boulanger (Francja, Dacia) 6.29

...

10. Benediktas Vanagas (Litwa), Szymon Gospodarczyk (Polska, Toyota) 23.01

klasyfikacja generalna:

1. Henk Lategan, Brett Cummings (RPA, Toyota) 15:40.30

2. Yazeed Al-Rajhi (Arabia Saudyjska), Timo Gottschalk (Niemcy, Toyota) 4.45

3. Nasser Al-Attiyah (Katar), Edouard Boulanger (Francja, Dacia) 11.14

...

10. Benediktas Vanagas (Litwa), Szymon Gospodarczyk (Polska, Toyota) 23.57

motocykle:

1. Daniel Sanders (Australia, KTM) 11:12.13

2. Adrien Van Beveren (Francja, Honda) 6.45

3. Skyler Howes (USA, Honda) 7.37

...

25. Konrad Dąbrowski (Polska, KTM) 54.54

klasyfikacja generalna:

1. Daniel Sanders (Australia, KTM) 16:10.31

2. Skyler Howes (USA, Honda) 12.36

3. Ross Branch (Botswana, Hero) 12.40

...

25. Konrad Dąbrowski (Polska, KTM) 1:41.47