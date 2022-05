Od czwartku w Warszawie odbywać się będzie pięciodniowy turniej Superbet Rapid & Blitz Poland w ramach cyklu Grand Chess Tour 2022. Gościem specjalnym imprezy jest legenda szachów, wielokrotny mistrz świata Garri Kasparow. W przeddzień rozpoczęcia zawodów, wystąpił w pokazowej symultanie.

Garri Kasparow / Piotr Nowak / PAP

Międzynarodowe zawody z cyklu Grand Chess Tour po raz pierwszy odbywają się w Polsce. To jeden z najbardziej prestiżowych cykli rozgrywek szachowych na świecie. Pula nagród w warszawskim turnieju wynosi 175 tys. dolarów.

Turniej odbywa się w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie. Polscy arcymistrzowie Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek rywalizują z zajmującymi miejsca w czołowej dziesiątce rankingu FIDE Amerykanami Levonem Aronianem, Fabiano Caruaną i Wesley’em So oraz Węgrem Richardem Rapportem, a także byłym liderem rankingu Viswanathanem Anandem z Indii. Stawkę uzupełniają dwaj arcymistrzowie z Ukrainy Anton Korobow i Kirił Szewczenko oraz David Gavrilescu z Rumunii.

Jan Krzysztof Duda: Liczę na to, że uda mi się wygrać ten turniej Superbet Rapid & Blitz Poland / Materiały prasowe

Gościem specjalnym imprezy jest legenda szachów, wielokrotny mistrz świata Garri Kasparow. To postać rozpoznawalna nie tylko wśród kibiców królewskiej gry. Choć już nie uczestniczy w turniejach, aktywnie popularyzuje szachy na świecie. Jest też jednym z najbardziej zaangażowanych krytyków polityki Władimira Putina. Podczas konferencji odpowiadał na wiele pytań dotyczących szachów, ale wypowiedział się także na temat możliwego zakończenia konfliktu Rosji z Ukrainą.

Garri Kasparow / Piotr Nowak / PAP

Muszę przyznać, że ostatnio 90 procent moich wywiadów dotyczy sytuacji na terenach Ukrainy. Wszyscy ci, którzy śledzą mojego Twittera, wiedzą, jaki mam do tego stosunek. Nie ma wątpliwości, że nie będzie w tej sytuacji remisu, tak jak zdarza się w niejednej rozgrywce szachowej. Tutaj wygra albo Putin, albo Ukraina - mówił Kasparow. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby sukces Ukrainy się ziścił. Wierzę, że jej wygrana może doprowadzić do oswobodzenia mojego kraju, Rosji, z putinowskiej polityki. Spotkałem się dziś z premierem Mateuszem Morawieckim, omawialiśmy kwestie tej wojny i wniosków na przyszłość - zaznaczył.

Kasparow był pytany również o to, czy Jan Krzysztof Duda sięgnie kiedyś po tytuł mistrza świata. Pewnie nie jest to odpowiedź, na którą wszyscy czekacie, lecz w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością jednak szachy w Polsce mają się bardzo dobrze i świetnie się rozwijają, a wasi zawodnicy prezentują najwyższy światowy poziom - odparł.

Garri Kasparow (L) oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera (C) i Kiryl Nezhentsev (P) z Ukrainy / Piotr Nowak / PAP

Na zakończenie ceremonii otwarcia odbyła się symultana szachowa, którą rozpoczął Kasparow, a kontynuowali zawodnicy uczestniczący w turnieju. Wśród przeciwników arcymistrzów byli m.in. sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzej Dera i były znakomity bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Dudek.



Andrzej Dera: Dziś spełnił mi się sen szachowy Superbet Rapid & Blitz Poland / Materiały prasowe

To było dla mnie niesamowite przeżycie, gdyż w szachy gram od dziecka, dłużej niż w piłkę nożną - cieszył się Dudek. Możliwość zmierzenia się z takimi sławami to coś niebywałego. Kasparow zaskoczył mnie swoją wielką wiedzą na temat piłki nożnej, także polskiej z lat 70. czy 80. - relacjonował słynny bramkarz.

Jerzy Dudek: Kasparow ma bardzo dużą wiedzę na temat piłki Superbet Rapid & Blitz Poland / Materiały prasowe

Szachiści w Polin przez pierwsze trzy dni zagrają w turnieju szachów szybkich, każdego dnia zaplanowane są trzy rundy. Z kolei w niedzielę i poniedziałek czołowi zawodnicy świata rywalizować będą w szachach błyskawicznych.

Turniej zakończy się 23 maja uroczystą ceremonią wręczenia nagród. Każdego dnia zmagania będą rozpoczynać się o godz. 14.

Organizatorzy od piątku do niedzieli zapraszają też do strefy kibica, gdzie będą odbywać się m.in. warsztaty, konkursy szachowe i miniturnieje.