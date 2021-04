Irlandzki Związek Piłki Nożnej (FAI) poinformował władze UEFA, że nie jest w stanie zagwarantować udziału kibiców w meczach mistrzostw Europy 2021 w Dublinie. To może oznaczać przeniesienie spotkań w inne miejsce. W stolicy Irlandii ma grać reprezentacja Polski - ze Słowacją i Szwecją.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

"Irlandzki Związek Piłki Nożnej, kierując się radą i wskazówkami rządu, poinformował dziś UEFA, że z powodu pandemii Covid-19 nie jest obecnie w stanie zapewnić minimalnej liczby widzów na meczach Euro mających odbyć się w Dublinie w czerwcu" - napisano w oświadczeniu FAI.

UEFA już wcześniej zapowiedziała, że oczekuje do 7 kwietnia gwarancji od 12 miast-organizatorów dotyczących udziału przynajmniej części kibiców i nie będzie organizować meczów na obiektach bez publiczności.



Złożyliśmy dziś swoje zgłoszenie do UEFA i teraz czekamy na ich odpowiedź po rozpatrzeniu zgłoszeń ze wszystkich 12 miast-gospodarzy - powiedział dyrektor FAI Jonathan Hill.



Ostateczna decyzja w sprawie stadionów spodziewana jest na Kongresie UEFA 20 kwietnia.



Zgodnie z pierwotnym planem Dublin ma być gospodarzem trzech meczów fazy grupowej i jednego w 1/8 finału.



To ważne miasto dla polskich piłkarzy, bowiem mają tam zaplanowane dwa spotkania grupy E: 14 czerwca ze Słowacją i 23 czerwca ze Szwecją.



Natomiast mecz biało-czerwonych z Hiszpanią (19 czerwca) odbędzie się w Bilbao, które już potwierdziło, że rozgrywane w tym mieście spotkania obejrzą z trybun kibice. Zajętych może być 25 procent miejsc, czyli ok. 13 tysięcy.



Podobną deklarację złożyło już kilka innych miast, m.in. Amsterdam i Glasgow.