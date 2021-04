Zaplanowany 25 kwietnia na londyńskim Wembley finał piłkarskiego Pucharu Ligi w Anglii obejrzy z trybun osiem tysięcy widzów - potwierdzono w niedzielę. O trofeum zmierzą się Manchester City i Tottenham Hotspur.

Puchar Ligi w Anglii w kwietniu z kibicami na trybunach / NEIL HALL / PAP/EPA

Finał Pucharu Ligi będzie jedną z imprez testowych przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. To właśnie na Wembley mają zostać rozegrane m.in. półfinały i finał Euro.



"To ważny pierwszy krok w kierunku pełnych trybun, co mamy nadzieję nastąpi w lipcu w trakcie Euro" - powiedział Mark Bullingham, dyrektor generalny Angielskiej Federacji.



15 maja na Wembley odbędzie się finał Pucharu Anglii i wówczas na trybunach ma zasiąść już 21 tys. widzów. Londyński obiekt ma 90 tys. miejsc.



Bilety na finał Puchar Ligi będą dostępne dla kibiców obu klubów oraz dla mieszkańców okolic stadionu i pracowników brytyjskiej służby zdrowia.