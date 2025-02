Koszykarze Górnika Zamek Książ i Kinga Szczecin zmierzą się ze sobą w niedzielnym finale Pucharu Polski. Obie drużyny pokonały swoich przeciwników w sobotnich półfinałach. Wałbrzyszanie rozbili PGE Start Lubin 88:60, a zespół ze Szczecina wygrał w Sosnowcu z Anwilem Włocławek 77:73.

Koszykarz PGE Startu Lublin Courtney Ramey (P) i Dariusz Wyka (L) z Górnika Zamek Książ Wałbrzych podczas meczu półfinałowego turnieju finałowego Pucharu Polski / Michał Meissner / PAP

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - PGE Start Lublin

Lublinianie prowadzili tylko na początku 10:5 i 12:5, ale potem "Górnicy" mieli serię 12:0, co dało im prowadzenie po pierwszej kwarcie 17:12. W drugiej wałbrzyszanie kontrolowali sytuację i powiększali przewagę po akcjach amerykańskich rozgrywających Ikeona Smitha (15 pkt do przerwy) i Toddricka Gotchera (10 pkt do przerwy). Podopieczni trenera Adamka grali nie tylko efektywnie, ale i efektownie - wsadem popisał się m.in. Dariusz Wyka. Po 20 minutach Górnik prowadził różnicą 14 pkt - 42:28.

Defensywa wałbrzyszan zupełnie "zamroziła" grający zazwyczaj ofensywnie Start. Po 30 minutach Górnik, wspierany przez cały mecz niezwykle głośnym dopingiem najliczniejszej grupy kibiców spośród ośmiu uczestników PP, prowadził 64:40. Po niespełna dwóch minutach czwartej kwarty było nawet 70:42.

Trener lublinian Wojciech Kamiński, który sięgał po puchar dwukrotnie - z Rosą Radom w 2016 r. i Stalą Ostrów Wlkp. w 2019 r., tym razem musiał uznać wyższość zespołu Górnika i Andrzeja Adamka.

Górnik Zamek Książ jest ekstraklasowym beniaminkiem. Klub osiągał największe sukcesy w latach 80. XX wieku.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - PGE Start Lublin 88:60 (17:12, 25:16, 22:12, 24:20)

Górnik: Ikeon Smith 24, Toddrick Gotcher 16, Alterique Gilbert 10, Grzegorz Kulka 8, Dariusz Wyka 8, Kacper Marchewka 8, Krzysztof Jakóbczyk 6, Piotr Niedźwiedzki 4, Janis Berzins 4, Joshua Patton 0, Aleksander Wiśniewski 0.

PGE Start: Emmanuel Lecomte 12, Bartłomiej Pelczar 10, Michał Krasuski 9, Tyran De Lattibeaudiere 8, Ousmane Drame 7, Filip Put 6, Courtney Ramey 5, Jakub Karolak 2, Tevin Brown 1, CJ Williams 0, Roman Szymański 0.

King Szczecin - Anwil Włocławek

Z kolei koszykarze Kinga Szczecin pokonali w Sosnowcu Anwil Włocławek 77:73 (17:21, 27:15, 21:15, 12:22).

Początek meczu należał do liderów tabeli, którzy prowadzili 3:0, 9:5, i po dwóch remisach (14:14, 16:16) 21:16. Od drugiej kwarty zaczęła się zarysowywać przewaga zespołu z Szczecina, który miał szczególnie większą siłę rażenia na obwodzie. W połowie drugiej kwarty, po rzucie Szymona Wójcika i wykorzystanym dodatkowym rzucie wolnym, King objął prowadzenie 28:26. Od tego momentu podopieczni trenera Miłoszewskiego ani na chwilę nie stracili przewagi i powiększali ją systematycznie.

Po 20 minutach "Wilki Morskie" prowadziły 44:36. W trzeciej części po akcjach Jamesa Woodarda było już 66:51 dla wicemistrzów Polski. Ale koszykarze Anwilu walczyli do końca. Ambitny jak zwykle kapitan włocławian Kamil Łączyński nie tylko dyrygował poczynaniami kolegów, ale i sam odważnie wchodził pod kosz. To po jego akcjach na niespełna cztery minuty przed końcem przewaga Kinga stopniała do czterech punktów (70:66). Po rzucie Justina Turnera zza linii 6,75 m było tylko 70:69 dla drużyny z Szczecina, a punkty spod kosza Luke'a Petraska dały zespołowi z Kujaw prowadzenie 71:70 w 38. minucie.

Po punktach spod kosza Kostrzewskiego "Wilki Morskie" ponownie wygrywały 74:73. Do końca meczu pozostało 16,9 sekundy. Sfaulowany Justin Turner, jeden z liderów Anwilu, przestrzelił obydwa wolne, a piłka wybita przez jego kolegów trafiła do graczy Kinga. Ci zgubili ją szybko i nie pozostawało im nic innego jak sfaulować rywala z piłką. Na linii rzutów wolnych stanął kadrowicz Michał Michalak, zazwyczaj pewnie wykonujący wolne, ale i on dwukrotnie nie trafił. Włocławianie w kolejnej akcji musieli faulować szczecinian i to zrobili. Zimną krew zachował jednak jeden z liderów Kinga Isaiah Whitehead i King prowadził 76:73. Włocławianie mieli niespełna pięć sekund na odrobienie strat, ale popełnili błąd wyrzucenia piłki z autu.

Po raz kolejny, tak jak w ćwierćfinale, kluczowym graczem Kinga był Isaiah Whitehead, który zdobył 23 pkt i miał 3 zbiórki oraz 3 asysty. Szczecinianie trafili 9 razy zza linii 6,75 m, a włocławianie sześć i choć wygrali walkę pod koszami 37:30, to schodzili z parkietu pokonani.

King: Isaiah Whitehead 23, James Woodard 13, Mateusz Kostrzewski 10, Aleksander Dziewa 7, Tony Meier 7, Jovan Novak 7, Szymon Wójcik 5, Kassim Nicholson 5, Michał Kierlewicz 0;

Anwil: Ryan Taylor 12, Kamil Łączyński 11, Justin Turner 9, Michał Michalak 8, DJ Funderburk 9, Luke Petrasek 6 , P.J. Pipes 6, Nick Ongenda 6, Luke Nelson 3, Krzysztof Sulima 3, Karol Gruszecki 0.

Finał w niedzielę po południu

Awans Górnika Zamek Książ i Kinga Szczecin oznacza, że w finale 53. edycji PP wystąpią drużyny, które jeszcze nigdy nie dotarły do spotkania o trofeum.

Finałowy mecz zaplanowano na godzinę 17:30.