Piłkarska reprezentacja Polski dla lat 17 rozpocznie dziś w Warszawie zgrupowanie przed mistrzostwami Europy, które 16 mają rozpoczną się w Izraelu. Biało- czerwoni, którzy awans na ten turniej uzyskali po 10 latach, zmierzą się w fazie grupowej z Francją, Holandią i Bułgarią. „Jedziemy zagrać odważnie i walczy o zwycięstwo w każdym meczu. Na pewno będziemy cieszyli się z każdego punktu" - mówi w rozmowie z RMF FM Dariusz Gęsior, selekcjoner kadry U-17, z którym o awansie na turniej, powołaniach, a także celach na mistrzostwa rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

10 lat Polska reprezentacja do lat 17 nie mogła awansować na mistrzostwa Europy. W czasie drugiej części eliminacji, czyli turnieju który był rozgrywany we Włoszech, reprezentacja prowadzona przez Dariusza Gęsiora przegrała z Włochami 0:1, wygrała z Ukrainą 3:2 i pokonała Kosowo 2:1.

Młodzi reprezentanci Kosowa prezentowali się w meczu z nami lepiej niż Ukraińcy. Dla naszej reorientacji ten ostatni mecz był naprawdę bardzo trudny. Już na 10 minut przed przerwą zaczęliśmy stwarzać sobie okazje. Wykorzystaliśmy 2. Mogliśmy strzelić jednak więcej bramek, ale na prawdę to było trudne spotkanie - zaznacza Dariusz Gęsior.

Czasu na przygotowania nie ma zbyt wiele, dlatego właściwie zaraz po turnieju Dariusz Gęsior ogłosił skład na turniej.

Mimo braku na turnieju we Włoszech, powołanie otrzymał Guercio, który na co dzień występuje w Interze.

Teraz już wrócił na boisko i trenuje, i liczę na to, że w pełni zdrowy dołączy do nas na zgrupowaniu - zaznacza Gęsior, który dodaje, że na turnieju może zabraknąć Kacpra Masiaka, który leczy uraz.

Kadra U-17 zgrupowanie przed mistrzostwami rozpoczyna już dziś.

Dwa dni będziemy przechodzić badania. Trochę ich jest, by spełnić wymogi turnieju UEFA dla tej kategorii wiekowej. Będziemy też do środy trenować w stolicy. W czwartek wylatujemy do Izraela. No i poniedziałek czeka nas pierwszy mecz. Przed nim mamy 2 treningi. To nam też pozwoli przyzwyczaić się do temperatury i klimatu na miejscu, bo jest on sympatyczny, ale trzeba się z nim oswoić - podkreśla selekcjoner kadry U-17 Dariusz Gęsior.