Czesław Michniewicz nie będzie już trenerem Legii Warszawa - poinformował klub. W roli trenera zastąpi go Marek Gołębiewski.

Czesław Michniewicz / Andrzej Grygiel / PAP

Trener Marek Gołębiewski od początku sezonu 2021/22 prowadził Legię II Warszawa. Jego asystentami w pierwszym zespole zostaną Przemysław Małecki oraz Inaki Astiz. Szefem przygotowania fizycznego będzie Bartosz Bibrowicz. Do jego zespołu dołączy Michał Kwietniewski.

Wraz z trenerem Michniewiczem z klubu odejdzie jego asystent Kamil Potrykus. Trener przygotowania fizycznego Zbigniew Jastrzębski pozostaje do dyspozycji klubu. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego będą dalej pełnić swoje funkcje.

Słaba postawa Legii w lidze

Legia w tym sezonie w polskiej lidze spisuje się poniżej oczekiwań. Obrońca tytułu mistrzowskiego w tym sezonie w 10 meczach zanotował aż 7 porażek i 3 zwycięstwa. Ostatnie mecze Legii w lidze to porażki kolejno z: Rakowem Częstochowa, Lechią Gdańsk, Lechem Poznań i Piastem Gliwice. Legia zajmuje 15. miejsce w tabeli. Po ostatnim meczu z Piastem Gliwice Michniewicz powiedział: Chciałbym z tego miejsca przeprosić wszystkich sympatyków naszego klubu, którzy byli dzisiaj na miejscu i tych, którzy oglądali nas w telewizji, za to co się tutaj wydarzyło. Nie mam nic więcej do powiedzenia i prosiłbym o niezadawanie pytań i uszanowanie tego.

Atmosfery wokół Michniewicza nie poprawiła dobra postawa drużyny w Lidze Europy, gdzie Legia awansowała do fazy grupowej i odniosła dwa zwycięstwa: nad Spartakiem Moskwa i Leicester City.

Media wśród potencjalnych kandydatów następcy Michniewicza wymieniają Jerzego Brzęczka, Marka Papszuna, czy Leszka Ojrzyńskiego.