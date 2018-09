​Środowe porażki Realu Madryt i FC Barcelony w piłkarskiej lidze Hiszpanii rodzime media określają jako "czarny dzień" dla największych klubów tego kraju. Wskazują, że ich potknięcia mogą doprowadzić do roszad w zespołach w najbliższych meczach.

Hiszpańscy komentatorzy szczególnie mocno krytykują trenera Realu Madryt Julena Lopeteguiego, którego ekipa uległa w środę Sevilli FC 0:3. Wskazują, że jego zespół jest mało przekonywujący, z wyjątkiem walijskiego napastnika Garetha Bale'a.

Dziennik "El Pais" wskazuje, że dzień historycznych porażek obu utytułowanych hiszpańskich drużyn nie zapowiadał katastrofalnych wyników FC Barcelony, która przegrała z CD Leganes 1:2, a także Realu Madryt. Odnotował, że "Królewscy" przystępowali do swojego pojedynku w bardzo silnym składzie.



Real zagrał od początku meczu w jednym z najlepszych możliwych ustawień (...). Kończył zaś mecz bez kontuzjowanego Marcelo, dla którego trzeba będzie teraz znaleźć zastępcę - odnotowała gazeta.



"El Pais" podkreśla, że tylko statystyki nie wskazywały, aby w środowym meczu w Sewilli zwycięzca ostatniej Ligi Mistrzów miał być faworytem.



W ciągu ostatnich siedmiu wizyt Realu na stadionie Sanchez Pizjuan "Królewscy" przegrywali tam w pojedynkach ligowych aż sześć razy - przypomniał "El Pais".



Dużo miejsca hiszpańskie media poświęcają też porażce FC Barcelona z CD Leganes, zajmującym przed środowym meczem ostatnie miejsce w lidze. Wprawdzie drużyna z Katalonii wciąż przewodzi w tabeli, ale komentatorzy twierdzą, że zaprzepaszczenie okazji do łatwego zwycięstwa zaciąży na wizerunku trenera Ernesto Valverde.



Wydawana w Barcelonie "La Vanguardia" uważa, że wpływ na słabą postawę zespołu Barcy miały między innymi zmiany wprowadzone przez Valverde w ustawieniu. Mecz przeciwko CD Leganes podsumowuje terminem spotkania z "niewytłumaczalnym zatonięciem" Dumy Katalonii.



"Valverde dał w środę odpocząć filarom zespołu, takim jak Jordi Alba oraz Luis Suarez. Zamiast nich w pierwszej jedenastce wyszli Thomas Vermaelen i Munir El-Haddadi" - odnotowała czołowa katalońska gazeta.



Z kolei sportowy dziennik "As" przypuszcza, że zarówno Real, jak i Barcelona zlekceważyła swoich środowych rywali, uważając niemal za pewne zwycięstwa w wyjazdowych spotkaniach.



Myśleli, że spacerkiem pokonają rywali. Tymczasem przegrali zasłużenie. CD Leganes i Sevilla FC obnażyli wszystkie słabości Barcy i Realu w emocjonującej nocy, która uszczęśliwiła madryckie Atletico - podsumował "As".

