Z entuzjazmem - któremu trudno się dziwić - piszą chorwackie media o zwycięstwie Luki Modricia w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza świata. "Brawo, kapitanie! Nie ma lepszego od ciebie" - podkreślają. Z całego świata do kapitana chorwackiej reprezentacji płyną gratulacje - złożył mu je m.in. legendarny Pele.

Luka Modrić z nagrodą dla najlepszego piłkarza w plebiscycie FIFA / NEIL HALL / PAP/EPA

Po latach dominacji Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego najlepszym zawodnikiem uznany został Luka Modrić, kapitan ekipy wicemistrzów globu. Chorwat wyprzedził Ronaldo i Egipcjanina Mohameda Salaha, a za nimi uplasowali się: Francuz Kylian Mbappe, Messi i drugi z francuskich mistrzów świata Antoine Griezmann.

Mam już 33 lata, ale czuję się świetnie i udaje mi się cały czas być lepszym. Mam nadzieję, że będę grał na tym poziomie jeszcze przez 2-3 lata - zaznaczył zwycięski Modrić.

Bałkańskie media rozpisują się o rozgrywającym Realu Madryt, a z całego kraju, Europy i świata popłynęła fala gratulacji.

Brawo, kapitanie! Zasłużyłeś na nagrodę, nie ma lepszego od ciebie - piszą chorwaccy dziennikarze i na łamach gazet i portali internetowych przypominają historię życia zawodnika.

Modriciowi pogratulowali m.in. Pele czy selekcjonerzy Chorwacji Zlatko Dalić i Niemiec Joachim Loew.

Luka jest kapitanem mojej reprezentacji, jej najlepszym piłkarzem, ale też najlepszym zawodnikiem na świecie. Zasłużył na zwycięstwo w plebiscycie FIFA. Na boisku to mój asystent, bardzo go cenię za wszystko, czego dokonał w tym roku - podkreślił Dalić, a Loew dodał: Wszyscy nominowani są bardzo dobrymi graczami, ale Luka z pewnością był najlepszy w ostatnich miesiącach. To prawdziwy lider chorwackiej drużyny, którą poprowadził do finału mistrzostw świata. To był nieoczekiwany sukces.

W maju pochodzący z Zadaru Modrić po raz trzeci z rzędu triumfował z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a w lipcu z drużyną narodową wywalczył tytuł wicemistrza świata i został uznany przez FIFA najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju w Rosji.

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów i wybranych dziennikarzy, a w połowie wskazania trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji. We wszystkich kategoriach brano pod uwagę osiągnięcia między 3 lipca 2017 a 15 lipca 2018 roku.

Na Lukę Modricia głosowali kapitanowie reprezentacji z naszego regionu, m.in. Edin Dżeko (Bośnia i Hercegowina), Stevan Jovetic (Czarnogóra), Bojan Jokic (Słowenia), Balazs Dzsudzsak (Węgry), Goran Pandev (Macedonia) i Samir Ujkani (Kosowo). Wszyscy oni przyznali po pięć punktów. Kapitan Serbów Aleksandar Kolarov umieścił Modricia na trzeciej pozycji, zaś wśród trenerów uznania nie znalazł u serbskiego selekcjonera Mladena Krstajica, który wybrał inną trójkę. Z kolei sam Luka postawił na Raphaela Varane'a, Cristiano Ronaldo i Antoine'a Griezmanna - poinformowały chorwackie media.