Portugalska gwiazda futbolu Cristiano Ronaldo w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "El Pais" zdradził, że w przyszłości może zostać trenerem. "Nie wykluczam tego" - odparł zawodnik Juventusu Turyn, pytany o plany po zakończeniu kariery zawodniczej.

Na zdjęciu Cristiano Ronaldo / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Widzę piłkę nożną jako misję: być na boisku, wygrywać, robić postęp, czuć dodatkową presję, bo ludzie zawsze oceniają: "Jeśli ma 33, 34 lub 35 lat, powinien zostawić piłkę". Ale ja lubię zaskakiwać ludzi, w stylu "bestia wciąż żyje" - powiedział o sobie Portugalczyk, który w lutym obchodził 34. urodziny.

Na razie Ronaldo nie myśli o zakończeniu kariery, ale nie żyje tylko futbolem. Wiem, że piłka to tylko część życia i że kiedyś się to zmieni. Muszę być na to przygotowany - podkreślił.

Ostatnio, mimo odejścia z Realu Madryt i problemów podatkowych w Hiszpanii, Portugalczyk otworzył klinikę implantologiczną w stolicy kraju.

Hiszpanie dobrze mnie traktowali, chciałem im podziękować, dając im pracę. Wiem, że ludzie mnie kochają, bo wiedzą, że dużo dałem klubowi i zwykłym ludziom - dodał.

Jednocześnie "uspokoił" kibiców turyńczyków, informując oficjalnie, że pozostanie w klubie.

To był dla nas bardzo dobry rok, choć nie odnieśliśmy sukcesu w Lidze Mistrzów. W następnym sezonie będziemy mieli na to kolejną szansę, a ja na 1000 procent zostaję w Juventusie - mówił.